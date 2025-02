È mercoledì e come tutte le settimane – salvo festività, ma non è ovviamente quello di oggi il caso trattandosi di un qualsiasi 26 febbraio 2025 – nel bel mezzo delle giornate lavorative a regalarci una potenziale sorpresa ci potrebbe pensare proprio il SiVinceTutto Superenalotto che tra qualche ora ci intratterà con il suo consueto sorteggio per una manciata di minuti guidandoci – auspicabilmente – verso qualche ricchissimo bottino: nel caso – certamente remoto – in cui non lo sappiate, l’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto da sempre si tiene puntualissima alle ore 20 di sera; così come vale la pena ricordare che questo è l’unico tra i tantissimi concorsi organizzati dall’Agenzia Dogane e Monopoli che si tiene una sola volta ogni sette giorni in un’occasione a dir poco imperdibile!

Un’altra originalità unica del SiVinceTutto Superenalotto è che si tratta di un gioco senza nessun tipo di premio fisso che permette ai giocatori di portarsi a casa l’intero montepremi in una sola serata: questo ammonta a 150mila euro e – di fatto – è pressoché impossibile vincerlo integralmente dato che la cifra viene spartita tra tutti i vincitori in base a quanti dei numeri vincenti saranno stati in grado di indovinare; con quote (insomma) del tutto variabili e che ci è impossibile prevedere in linea generale, ma che possiamo assicurarvi essere comunque sempre decisamente interessanti!

I PREMI IN PALIO NEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COM’È ANDATA L’ULTIMA ESTRAZIONE?

Proprio rimanendo sul tema delle possibili vincite, guardando – per esempio – all’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto quei 150mila euro distribuiti sono finiti nelle tasche di più di 8mila giocatori: tra questi due si sono aggiudicati (indovinando cinque dei sei numeri vincenti) 2mila 435 euro a testa; mentre altri 88 ne hanno portati a casa 133, seguiti – sempre ovviamente in ordine in base ai numeri indovinati – da altri 1211 titolari di un bottino (comunque interessante!) da 43 euro ed infine da altri 7259 che con soli due numeri indovinati ne hanno vinti 10, pari quanto meno al doppio di quelli spesi per la puntata iniziale.