È tempo – proprio in questo mercoledì 26 marzo 2025 – per un nuovissimo appuntamento con il SiVinceTutto Superenalotto che come sempre allo scoccare delle consuete (ed imperdibili!) ore 20:00 ci consegnerà una nuova serie di numeri vincenti durante il suo classico sorteggio: nel caso in cui non lo sappiate, si tratta dell’unico gioco tra i tantissimi ai quali potete partecipare che ha una cadenza settimanale con una singola estrazione tutti i mercoledì nella quale vengono messi in palio complessivamente 150mila euaro; mentre di importante da ricordare per tutti voi novizi c’è che se voleste giocare al SiVinceTutto Superenalotto dovete affrettarvi perché alle 19:30 in punto si chiuderà la possibilità di piazzare scommesse.

COSA C’È DA SAPERE PER GIOCARE AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: REGOLE E PREMI

Entrando ancora più nel dettaglio del SiVinceTutto Superenalotto, dobbiamo mettere in chiaro fin da subito che i 150mila euro citati prima rappresentano – appunto – il montepremi complessivo e non un singolo premio che un giocatore particolarmente fortunato potrebbe portarsi a casa: si tratta – infatti – della cifra che verrà poi distribuita tra i tutti i vincitori tenendo conto di quanti numeri ognuno di loro avrà indovinato; con i premi massimi vinti in questi anni che ammontavano quasi sempre a cifra comprese tra i 20mila e i 60mila euro in basi a quanti altri vincitori si sono contati nei rispettivi concorsi.

Similmente, un’altra cosa importante da dire sul SiVinceTutto Superenalotto è che a differenza di tutti i vari ‘colleghi’ con i quali potreste misurarvi in questo caso non vi verrà chiesto di piazzare una scommessa con l’esatto numero (ovvero sei) di numeri che verranno poi sorteggiati: quella vincente è e resta sempre una sestina, ma voi potrete giocare la bellezza di 12 numeri per provare ad indovinarla, aumentando – e non di poco – le possibilità di vincita; tutto però al costo di scommesse leggermente più alte rispetto alle altre, parti a 5 euro per dozzina.