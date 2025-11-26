SiVinceTutto Superenalotto, estrazione dei numeri vincenti di mercoledì 26 novembre 2025: quali sono le regole, come si gioca e quanto si vince

Come vi abbiamo anticipato qualche ora fa, allo scoccare delle otto in punto di questa sera la Dea Bendata ha sorteggiato i sei numerini di oggi – ovviamente mercoledì 26 novembre 2025 – del SiVinceTutto Superenalotto che noi de ilSussidiario.net abbiamo da pochissimo raccolto per permettere a tutti voi carissimi lettori di scoprirli immediatamente!

Naturalmente, l’aspetto più interessante di questa fase della serata è la possibilità di vincere qualche ottimo – e, forse, anche ricco – bottino e visto che il tempo a nostra disposizione è finito, eccovi tutti i numeri vincenti di oggi del SiVinceTutto Superenalotto!

SiVinceTutto Superenalotto n. 248 del 26/11/2025

Combinazione vincente

51 – 43 – 62 – 12 – 11 – 33

Con un nuovissimo montepremi in palio e che non aspetta altro che essere interamente assegnato nel corso di questa serata di mercoledì 26 novembre 2025, per l’ultimissima volta in questo undicesimo mese ormai prossimo alla conclusione tutti voi – o, almeno, chi lo desidera, ovviamente – potrete misurarvi con il SiVinceTutto Superenalotto, ovvero l’unico (oltre al consueto doppio Million Day) concorso di questa giornata di pausa lottifera!

Pur portando il nome di un concorso associato al Lotto, infatti, il SiVinceTutto Superenalotto è del tutto indipendente e segue una personalissima cadenza di sorteggi, intrattenendoci – appunto – solamente di mercoledì: in altre parole, se perdeste l’occasione di partecipare oggi all’estrazione, dovrete mettervi il cuore in pace e attendere pazientemente fino al prossimo 3 dicembre; ma per ora, con ogni probabilità, siete ancora in tempo per piazzare le vostre giocate!

Infatti, esattamente come per tutti gli altri concorsi simili o leggermente differenti, se da un lato il sorteggio del SiVinceTutto Superenalotto è atteso allo scoccare delle ore otto di questa sera – e sarà del tutto automatizzato, dunque basteranno pochi secondi per scoprire i numeri estratti -; dall’altro lato il termine ultimo per partecipare è fissato mezz’ora prima dell’estrazione, naturalmente alle diciannove e trenta.

REGOLE E PREMI DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME SI PARTECIPA E QUANTO SI VINCE?

Per giocare, peraltro, non incapperete in nessuna particolare difficoltà nel caso in cui siate soliti partecipare agli altri concorsi, con l’unica differenza che nel SiVinceTutto Superenalotto dovrete scegliere il doppio di numeri rispetto a quelli che verranno estratti: alle otto, infatti, scopriremo sei numerini fortunati, mentre nella vostra schedina – che vi costerà un totale di 5 euro – dovrete inserirne complessivamente dodici!

Indovinando tutti e sei i numeri (e gli altri sei indicati saranno, di fatto, completamente inutili) del SiVinceTutto Superenalotto porterete a casa la quota maggiore del montepremi, pari tendenzialmente a una cifra tra i 30 e i 50 mila euro; mentre per vincere qualcosina vi basterà anche solo aver indovinato almeno una coppia di numeri!