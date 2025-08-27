SiVinceTutto Superenalotto, estrazione dei numeri vincenti di mercoledì 27 agosto 2025: quali sono le regole, come si gioca e quanto si vince

Un montepremi unico in palio in un’unica sera: è questa la freccia più grande dell’arco del SiVinceTutto Superenalotto, il gioco che torna di mercoledì in mercoledì con ricchi premi. Non fa eccezione l’appuntamento odierno, anzi rappresenta per i tanti giocatori una nuova occasione per togliersi delle soddisfazioni tramite i numeri vincenti che usciranno tra non molto.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 20 Agosto (234/2025)

Tentare la fortuna con questo gioco non è complicato, visto che richiede la scelta di una combinazione di 12 numeri, tra 1 e 90 compresi, con l’obiettivo di indovinarne la metà.

Potete sceglierli voi o affidarvi completamente alla dea bendata, visto che ci sono i Quick Pick, le giocate precompilate e i sistemi. Fatto ciò, non resta che convalidare le schedine: se non volete giocare in ricevitoria, potete affidarvi a uno dei tanti siti abilitati, tenendo conto che c’è tempo fino a 30 minuti prima il momento dell’estrazione dei numeri vincenti.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 13 Agosto (233/2025)

LE ULTIME QUOTE DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Nell’ultima estrazione di SiVinceTutto Superenalotto la fortuna ha bussato alla porta di molti giocatori, infatti sono state realizzate 8.850 vincite nel complesso, per un montepremi complessivo di 125.750 euro che sono stati distribuiti per il concorso.

Anche nell’ultimo appuntamento con la dea bendata nessuno è riuscito a centrare il “6”, che resta atteso, ma non sono mancati i premi di fascia inferiore: ben 13 giocatori hanno sfiorato l’impresa indovinando 5 numeri, portando così a casa 329 euro circa ciascuno, per un totale di 4.277 euro solo per questa categoria.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 6 Agosto (232/2025)

Subito dopo troviamo 128 vincite con 4 punti, ognuna del valore di 80,59 euro, che hanno distribuito 10.315 euro complessivi. Ancora più numerose le vincite con 3 punti, ben 1.379 schedine premiate con 33,30 euro l’una, per un totale di 45.920 euro. Infine, la fascia più bassa, quella dei 2 punti, ha sorriso a 7.330 giocatori, che hanno ottenuto 8,90 euro ciascuno.

SiVinceTutto Superenalotto n. 235 del 27/08/2025

Combinazione vincente

–