SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, 27 dicembre 2023: numeri vincenti (252/2023)

Come ogni mercoledì, torna l’estrazione del Sivincetutto Superenalotto: il montepremi del gioco viene interamente distribuito al termine dell’estrazione dei numeri vincenti, che avviene una volta a settimana. Per sfidare la fortuna basta scegliere 12 numeri compresi fra 1 e 90 ed effettuare la propria giocata al costo di 5 euro. È poi possibile, con 10 euro, giocare due combinazioni di 12 numeri, oltre a quella da una. Possibile poi anche optare per la scelta casuale dei 12 numeri. La schedina andrà inoltrata presso un punto vendita Sisal o online, sul sito ufficiale del gioco. Per vincere bisogna indovinare almeno 2 dei 12 numeri giocati al SiVinceTuttoSuperenalotto.

Il montepremi del concorso del SiVinceTutto è più basso rispetto ad altri concorsi simili ma è comunque molto interessante: a questo è destinato il 60% della raccolta di ciascuna estrazione ed distribuito ai vincitori delle varie categorie di premi. Per capire meglio, andiamo a vedere cosa è successo nell’ultima estrazione e quali sono stati i premi assegnati.

Nel concorso di mercoledì scorso, 20 dicembre, nessun giocatore ha indovinato i punti 6. In 3, invece, hanno centrato i punti 5, indovinando appunto 5 numeri e portando a casa ciascuno 1.739,51 €. In 97 hanno indovinato 4 numeri ottenendo 129,75 € ciascuno. 52,65 € è la cifra portata a casa da 1064 giocatori che hanno indovinato 3 numeri. Infine 6822 giocatori hanno ottenuto 11,67 € con 2 numeri indovinati.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO ESTRAZIONE N. 252 DEL 27/12/2023

COMBINAZIONE VINCENTE

