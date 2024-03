SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, 27 marzo 2024: numeri vincenti (13/2024)

È arrivato il mercoledì e come di consueto questo giorno della settimana porta con sé una nuova estrazione del SiVinceTutto Superenalotto: l’ultima del mese in corso è in programma oggi, 27 marzo 2024, per il concorso numero 13 dell’anno. I numeri vincenti arriveranno alle ore 20.00. Non sono pochi i partecipanti che sperano di ottenere l’ambito “6”, che ha un valore piuttosto interessante. L’ultima volta che il montepremi è andato a un fortunato giocatore era il 29 febbraio (altro che giorno più sfortunato dell’anno!). In quel caso festeggiare era stata Pomigliano D’Arco, in provincia di Napoli. Chissà cosa accadrà adesso.

Per coloro che ancora non lo sapessero, il gioco consiste nel pronosticare, indipendentemente dalla loro sequenza, i 6 numeri che costituiscono la combinazione vincente, estratti tra una serie di numeri compresi tra 1 e 90. L’apposita schedina va compilata con una selezione di 12 numeri. È possibile affidarsi anche alla scelta casuale. Il costo di una giocata minima (con una combinazione di gioco) è di 5,00 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: L’ULTIMA ESTRAZIONE

Prima di scoprire l’esito dell’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 27 marzo 2024, andiamo a rivedere cosa è successo in quella della scorsa settimana, ovvero il 20 marzo 2024. La combinazione vincente è stata 8 – 12 – 15 – 39 – 46 – 57. Non c’è stato purtroppo nessun “6”. In compenso sono stati realizzati sei punti “5” da 848,75 euro ciascuno, 180 punti “4” da 68,23 euro, 1.763 punti “3” da 31 euro e 8.393 punti “2” da 9,26 euro l’uno. In totale le vincite realizzate sono state 10.342 per un importo pari a 149.746,08 euro. Da capire se il concorso odierno sarà più o meno fortunato del precedente.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO ESTRAZIONE N. 13 DEL 27/03/2024

