Il mercoledì è, come sempre, il giorno dedicato al SiVinceTutto Superenalotto, unico concorso lottifero che ci attende per questa serata di metà settimana, oltre — ma questo scollegato al Lotto — al consueto Million Day, che resta l’unico tra i tantissimi colleghi ad essere quotidiano: ovviamente (e il titolo di questo articolo è abbastanza esplicativo!) qui la nostra attenzione sarà completamente ed esclusivamente riposta sul SiVinceTutto Superenalotto e i suoi numeri vincenti, che ci attendono già sulla soglia delle ore 20:00 di questa sera; mentre, se aveste anche giocato al Million Day, sappiate che abbiamo un articolo dedicato anche a lui che potete trovare facilmente tra queste pagine!

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 21 Maggio (221/2025)

QUESTA SERA IL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: TUTTO QUELLO CHE SERVE SAPERE PER PARTECIPARE

Ovviamente, alle ore 20:00 — purtroppo — manca ancora parecchio tempo, ma se questo significa che dovremo ancora essere un po’ pazienti prima di scoprire se siamo riusciti a portarci a casa uno dei tanti premi promessi dalla Dea Bendata, al contempo significa anche che potrebbe esserci ancora un po’ di tempo per piazzare le vostre scommesse nel SiVinceTutto Superenalotto, sia nel caso ne abbiate già una tra le mani e vogliate aggiungerne una seconda, sia in quello in cui siate leggermente in ritardo ma con i numeri fortunati da scegliere ben fissi nella mente: l’orario limite — ve lo ricordiamo — è quello delle 19:30.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 14 Maggio (220/2025)

Complessivamente, per la vostra scommessa al SiVinceTutto Superenalotto vi bastano tre fondamentali cose: da un lato i numeri fortunati che citavamo prima e che devono essere in totale 12, tutti compresi tra l’1 e il 90 e — ovviamente — tutti diversi tra loro; dall’altro i 5 euro per pagare la scommessa e convalidare la schedina in attesa dell’estrazione e, da ultimo, la fortuna necessaria per centrare almeno un paio dei numeri vincenti e aggiudicarvi parte di quegli ottimi 150mila euro del montepremi in palio per tutti i vincitori!