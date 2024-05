SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, 29 maggio 2024: numeri vincenti (222/2024)

Ogni mercoledì dedichiamo un articolo al Sivincetutto, appuntamento settimanale con questo concorso Sisal che mette in palio premi che arrivano fino a 150.000 euro complessivi. Per giocare le regole non sono difficili: andranno scelti 12 numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 90 ma poi ne verranno estratti soltanto 6: dunque per vincere basterà indovinare la metà dei numeri giocati. Il costo della giocata è di 5 euro e si può avanzare la propria combinazione in tutte le ricevitorie Sisal e online.

Per partecipare all’estrazione serale, la propria combinazione potrà essere avanzata tutti i giorni dalle 06.00 alle 23.55: il mercoledì però, giorno dell’estrazione, questa potrà essere giocata fino alle 19.30: infatti i numeri verranno estratti alle ore 20.00, dunque questa sera il botteghino chiuderà un po’ prima. Chi ha dei numeri che ama particolarmente, potrà inoltre giocare in abbonamento, per un massimo di cinque concorsi consecutivi, nella speranza che la propria combinazione del cuore venga estratta e risulti uguale a quella vincente del concorso.

SIVINCETUTTO: COS’È SUCCESSO NELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Nell’ultima edizione del Sivincetutto, quella di mercoledì scorso, 22 maggio 2024, i numeri estratti sono stati 4, 8, 9, 42, 73 e 77. Nessuno, in questa estrazione, ha messo a segno la vittoria massima da 6 punti, dunque nessuno ha ottenuto il più alto premio in palio. In tre hanno invece indovinato cinque numeri e ottenuto ciascuno 1.596,07 €. Scendendo ancora più in basso, 198 persone hanno ottenuto 58,32 € indovinando 4 numeri. In totale l’estrazione del SiVinceTutto del 22 maggio ha permesso di realizzare 10.588 vincite, per un totale di 140.786 €: i premi, come ricordiamo spesso, sono leggermente più bassi rispetto ad altri concorsi ma comunque molto interessanti. Infatti il montepremi massimo è di 150.000 euro che saranno divisi tra tutti i giocatori che vincono in qualche categoria del concorso.

SiVinceTutto Superenalotto n. 222 del 29/05/2024

Combinazione vincente

–











