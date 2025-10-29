SiVinceTutto Superenalotto, estrazione dei numeri vincenti di mercoledì 29 ottobre 2025: quali sono le regole, come si gioca e quanto si vince

Arriva anche oggi l’ora del SiVinceTutto Superenalotto, con voi carissimi lettori (almeno, tra chi ha deciso di partecipare al simpatico concorso) chiamati all’appello dai numerini estratti questa sera, in vista della fantastica – possibile, ma mai garantita – scoperta del valore del premio che potreste essere riusciti ad aggiudicarvi con la giusta dose di fortuna!

Ovviamente il nostro invito per voi è a tenere sempre gli occhi ben aperti per non rischiare di perdere un’opportunità potenzialmente ricchissima; mentre ora vi lasciamo alla vostra scoperta dei numeri vincenti di oggi del SiVinceTutto Superenalotto!

SiVinceTutto Superenalotto n. 244 del 29/10/2025

Combinazione vincente

39 – 1 – 82 – 52 – 48 – 75

Per l’ultima volta in questo mese di ottobre (ma, ovviamente, non per l’ultima dell’anno) torna a farci compagnia il SiVinceTutto Superenalotto che oltre a regalarci una giornata di attesa e speranze, potrebbe anche riservare qualche fantastica sorpresa piuttosto ricca a qualcuno tra voi che ci state leggendo: ovviamente tutto ciò che vi servirà – oltre alla schedina con la vostra scommessa – è una notevole botta di fortuna, con la Dea Bendata che dovrà decidere di illuminare il vostro percorso verso i premi del SiVinceTutto Superenalotto!

Come dicevamo, però, oltre al supporto della sorte, per vincere al SiVinceTutto Superenalotto è ovviamente fondamentale innanzitutto che tutti voi corriate il più in fretta possibile a piazzare le vostre scommesse: dalle 19:30, infatti, le finestre di gioco verranno completamente chiuse e se in quel momento non aveste ancora validato la vostra schedina, non vi resterà altro da fare se non aspettare il prossimo mercoledì per una nuova chance.

SETTIMANA SCORSA CENTRATO UN 6 NEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: PREMI E REGOLE

Giocare al SiVinceTutto Superenalotto – peraltro – come sempre vi ricordiamo è veramente facilissimo e siamo certi che non avrete problemi neppure nel caso in cui prima di questa giornata non abbiate mai partecipato a concorsi simili: nella schedina, infatti, troverete tutti i primi 90 numeri e dovrete barrarne un totale di 12 a seconda di quali pensate possano essere vincenti; mentre dopo aver pagato i vostri 5 euro, dovrete solo mettervi comodi e aspettare le otto di sera per scoprire se avete vinto!

Peraltro, quella di oggi è una giornata particolarmente interessante perché oltre a essere – come dicevamo prima – l’ultima di ottobre in cui potrete giocare al SiVinceTutto Superenalotto, arriva anche dopo un ottimo 6 messo a segno la scorsa settimana: era, infatti, ormai dal 27 novembre dello scorso anno che non lo vedevamo uscire, con un valore – mercoledì scorso – di ben 45mila euro!