SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, 3 aprile: numeri vincenti (14/2024)

Il mercoledì porta con sé, tradizionalmente, l’estrazione dei numeri vincenti (e, speriamo, fortunati per molti lettori) del SiVinceTutto Superenalotto ed ovviamente anche questo 3 aprile 2024 non farà alcuna eccezione, dando il via ad una nuova caccia dei 6 numeri vincenti che custodiscono il prezioso montepremi in palio. Come ogni settimana, i tanti giocatori che decideranno di sfidare la Dea Bendata si contenderanno un bottino complessivo da 150mila euro che verrà, poi, ripartito tra tutti i vincitori.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 27 Marzo 2024 (13/2024)

Il tempo utile per compilare la schedina e partecipare al concorso del SiVinceTutto Superenalotto si chiuderà alle ore 19:30, lasciando spazio all’ultima mezz’ora di attesa prima dell’annuncio dei numeri fortunati che verrà fatto alle ore 20 e che questa sera speriamo possano concretizzarsi in ricchi premi per i nostri lettori! Guardando indietro nel tempo come esercizio utile per scoprire quanto potenzialmente potrebbero valere le varie categorie di premi disponibili, ricordiamo che nel concorso dello scorso mercoledì sono stati vinti premi da un massimo di 542,85 euro (per i 9 fortunati che hanno indovinato 5 numeri) ad un minimo di 8,82 euro (2 simboli), contando anche le due categorie intermedie da 74,10 e da 28,67 euro. L’ultimo 6 centrato nel SiVinceTutto Superenalotto, invece, risale ad appena un mese fa, con un valore di 47.352,02 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 20 Marzo 2024 (12/2024)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME FUNZIONA E COME PARTECIPARE AL CONCORSO

Come avranno già notato i giocatori più abituati a questo tipo di concorsi, il SiVinceTutto Superenalotto mette, di mercoledì in mercoledì, in palio un montepremi complessivamente minore, così come sono minori anche i premi vinti indovinando solo parte della sequenza vincente. Questa è una delle peculiarità del concorso, che a differenza di molti alti suoi ‘colleghi’ non ha premi fissi in palio, ma distribuisce tutti e 150mila gli euro in palio tra i vincitori, in modo proporzionale alla quantità di numeri indovinati.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione di oggi, Mercoledì 13 Marzo 2024 (11/2024)

Seppur il SiVinceTutto Superenalotto sembri limitato dal punto di vista dei premi, ci teniamo anche a ricordare che le probabilità di vincita sono di gran lunga superiori a quelle dei già citati ‘colleghi’. Le maggiori probabilità, vale la pena ricordarlo, dipendono strettamente dalle modalità di gioco, che permettono ai giocatori di scegliere 12 numeri invece che solamente 6, più che raddoppiando le possibilità di centrare anche solo una minima parte della sequenza. Il costo della scommessa del SiVinceTutto Superenalotto, inoltre, è di appena 5 euro, che nella peggiore delle ipotesi (ovvero indovinando solo 2 tra i 6 numeri) verranno comunque restituiti al giocatore, peraltro con un piccolo bonus di pochi euro, in media tra i due e i cinque, che dipenderà da quanti altri centreranno la stessa sequenza.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO ESTRAZIONE N. 14 DEL 03/04/2024

Combinazione vincente













© RIPRODUZIONE RISERVATA