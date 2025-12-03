SiVinceTutto Superenalotto, estrazione dei numeri vincenti di mercoledì 3 dicembre 2025: quali sono le regole, come si gioca e quanto si vince

Sta per finire questo primissimo mercoledì di dicembre 2025 e a ridosso dell’inizio del momento più calmo della serata, arriva a farci compagnia l’attesissimo SiVinceTutto Superenalotto con la sua sestina fortunata e tutti i premi che settimanalmente porta con sé, pronti a finire nelle vostre tasche con la speranza che vi possano rendere leggermente più ricchi!

In questo concorso, infatti, vi ricordiamo che non sono mai previsti premi milionari, ma indovinare tutta la combinazione vi farà vincere quasi certamente almeno 30mila euro; ma ora bando alle ciance ed eccovi tutti i numeri vincenti di oggi del SiVinceTutto Superenalotto!

SiVinceTutto Superenalotto n. 249 del 03/12/2025

Combinazione vincente

9 – 3 – 27 – 53 – 62 – 77

Mentre il mese di dicembre 2025 procede serrato avvicinandoci sempre di più al Natale e alla fine dell’anno, arriva anche la primissima occasione mensile per partecipare al concorso del SiVinceTutto Superenalotto che si terrà (ovviamente, altrimenti non saremmo qui a scrivere queste righe e voi non le stareste neppure leggendo!) nella serata odierna, con il consueto brevissimo viaggio tra i numeri che culminerà nell’atteso momento della scoperta dei premi che potreste essere riusciti a vincere!

Come sempre, per partecipare al SiVinceTutto Superenalotto è importante tenere innanzitutto a mente gli orari da rispettare per non rischiare di rimanere esclusi dalla caccia ai premi: infatti, anche se il sorteggio si aprirà alle ore otto in punto di questa sera, al contempo le schedine verranno accettate dal sistema solamente nel caso in cui le compiliate con una mezz’ora di anticipo, ovvero entro – e, ovviamente, non oltre – le sette e mezza.

Se arrivaste anche solo un minuto più tardi, il sistema non potrà accettare la vostra giocata odierna per il SiVinceTutto Superenalotto e dovrete obbligatoriamente attendere pazientemente fino al prossimo mercoledì – il 10 dicembre -; ma in quel caso potrete approfittarne per validare comunque la giocata per essere già pronti per il prossimo sorteggio, fermo restando che naturalmente dovrete conservarla meticolosamente per una settimana intera.

LE ULTIME VINCITE DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: LE SESTINE INDOVINATE E I PREMI DI NOVEMBRE

Visto che per ora abbiamo ancora un pochino di tempo da dedicarvi in vista dell’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto (sempre che non dobbiate correre a giocare la vostra schedina, e in questo caso vi invitiamo a farlo al più presto!), possiamo dirvi che la scorsa settimana, chiudendo il mese di novembre, non è stato nuovamente assegnato alcun premio collegato all’intera sestina vincente.

Il più fortunato tra i vincitori – che a conti fatti sono stati in totale quattro, con bottini e combinazioni pressoché identiche tra loro -, infatti, si è aggiudicato poco meno di mille e 200 euro; ma resta comunque il fatto che lo scorso ottobre (precisamente il 23), a quasi un anno di distanza dalla precedente vincita simile, un giocatore calabrese s’è portato a casa poco più di 45mila euro con una sestina completa!