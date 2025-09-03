SiVinceTutto Superenalotto, estrazione dei numeri vincenti di mercoledì 3 settembre 2025: quali sono le regole, come si gioca e quanto si vince

Dopo le altre estrazioni, anche per SiVinceTutto si apre il mese di settembre con il concorso di oggi e i numeri vincenti con cui provare a mettere le mani sul montepremi messo in palio in un’unica serata. Chi non ha ancora effettuato una giocata, deve sapere che vanno scelti 12 numeri tra 1 e 90, con l’obiettivo di indovinare almeno la metà per vincere il primo premio, perché la combinazione fortunata comprende 6 numeri vincenti.

Le categorie di vincita sono cinque, da quella più ambita – il 6 – per la quale vanno centrati tutti i numeri, al 2, tenendo conto che l’importo delle vincite varia in base al numero di indovinati e alla raccolta complessiva. Il costo di ogni giocata è di 5 euro e si può giocare in ricevitoria o online.

Vi ricordiamo che si può anche giocare in abbonamento fino a 5 concorsi consecutivi, inoltre sono disponibili i sistemi o il Quick Pick per ottenere una selezione casuale dei numeri. Invece, per verificare le vincite, è possibile consultare il sito ufficiale o rivolgersi alla ricevitoria dove è stata effettuata la giocata.

GLI ULTIMI PREMI DI SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Nell’ultima estrazione di SiVinceTutto, il concorso settimanale associato al Superenalotto, sono state distribuite in totale 8.623 vincite per un totale di 131mila euro circa. Tra i premi più importanti, spiccano 6 vincite da 744,43 euro ciascuna per i 5 numeri indovinati, mentre i 128 giocatori con 4 numeri vincenti hanno ottenuto 84,15 euro a testa.

Non mancano le vincite più frequenti: 1.332 punti 3 da 35,99 euro e ben 7.157 punti 2 da 9,52 euro ciascuno. Per scoprire se avete indovinato i numeri vincenti della combinazione estratta, potete usare il tool Verifica Vincite, inserendo il numero del concorso, l’anno e il codice della giocata che trovate riportati sulla vostra ricevuta di gioco e in poco tempo potrete verificare se avete vinto o meno e, in caso positivo, conoscere l’ammontare del tuo premio.

SiVinceTutto Superenalotto n. 236 del 03/09/2025

Combinazione vincente

