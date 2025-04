Pronti ad un nuovo appuntamento con il SiVinceTutto Superenalotto? Speriamo che la risposta sia positiva perché – e se siete capitati su questo articolo certamente lo saprete già – proprio oggi, mercoledì 30 aprile 2025, si terrà un nuovissimo sorteggio nel quale potreste riuscire a portarvi a casa l’intero montepremi di questo gioco unico nel suo genere che ammonta alla bellezza di 150mila euro: un’occasione – appunto – unica che si ripete solamente una volta a settimana in quell’unico giorno (appunto, mercoledì) nel quale il concorso superenalottifero si prende una pausa, con il SiVinceTutto Superenalotto che in un certo senso ne rappresenta una sorta di versione semplificata.

LE REGOLE DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME GIOCARE E QUANTO SI VINCE

Se non sapeste di cosa stiamo parlando (magari perché è la prima volta che vi approcciate a questo concorso, attirati dalla promessa di quei 150mila euro in palio), lasciate che vi ricordiamo che il SiVinceTutto Superenalotto prevede l’estrazione di sei numeri vincenti esattamente come il suo ‘collega’ più grande; mentre a differenza di quest’ultimo – e questa è la ragione per cui diciamo che è una versione semplificata – in fase di giocata vi permetterà di sceglierne addirittura dodici, dei quali la metà saranno assolutamente ininfluenti per aggiudicarvi gli ambiti bottini in palio!

Quei dodici numeri di scommessa del SiVinceTutto Superenalotto – tutti compresi tra l’1 e il 90 ed ovviamente differenti tra loro – vi costeranno solamente 5 euro grazie ai quali (lo ripetiamo per l’ennesima volta) potrete provare a vincerne 150mila: in tal senso – però – è anche importante ricordare che il montepremi alla fine dell’estrazione verrà interamente assegnato a tutti i vincitori con cifre variabili in base a quanti numeri saranno stati indovinati; fermo restando che chi li centrerà tutti e 6 vincerà nel migliore dei casi una cifra che storicamente è sempre stata compresa tra i 30 e i 60mila euro, vinta l’ultima volta addirittura lo scorso 27 novembre.