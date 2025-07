Estrazione SiVinceTutto Superenalotto dei numeri vincenti di mercoledì 30 luglio 2025: quali sono le regole, come si gioca e quanto si vince

È tempo di un ultimo appuntamento con l’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto che anche a luglio – d’altronde come in tutti gli altri mesi dell’anno – ci ha regalato le consuete quattro estrazioni mensili, con la quinta che si aprirà proprio allo scoccare delle ore 20 in punto: sarà in quel momento che noi de ilSussidiario.net ci connetteremo alla diretta dell’estrazione per appuntarci tutti i numerini che la Dea Bendata estrarrà il questo mercoledì 30 luglio 2025 e che poi – naturalmente – vi riporteremo in questo articolo interamente ed esclusivamente dedicato (si sarà capito!) al SiVinceTutto Superenalotto!

Dal conto vostro, cari lettori, potrete sempre approfittare di questo tempo che ancora ci separa dalla diretta per cercare di aumentare le vostre chance di portarvi a casa parte di quel ricco montepremi che ogni mercoledì il SiVinceTutto Superenalotto garantisce ai suoi partecipanti: per farlo, l’unica vera e propria via che dovrete seguire sarà quella di piazzare altre scommesse (oppure anche solo una nel caso in cui non l’abbiate ancora fatto), per poi aspettare l’aggiornamento di questo articolo!

LE SEMPLICISSIME REGOLE DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: IL GIOCO CLASSICO, LE SCHEDINE PRECOMPILATE E IL QUICK PICK

Le modalità di gioco del SiVinceTutto Superenalotto sono piuttosto semplici e – in realtà – abbastanza comuni nel caso in cui siate soliti tentare la fortuna con uno dei suoi tanti, noti, colleghi: a livello generale dovrete, infatti, solamente compilare l’apposita schedina con la combinazione che più preferite, pari a un totale di 12 differenti numeri; ma anche in questo caso esistono i sistemi, tra quello integrale, quello base, quello variabile e il cruciverba.

Non solo, perché tutti gli indecisi potranno anche molto rapidamente e facilmente partecipare al SiVinceTutto Superenalotto optando per le comodissime schedine precompilate che riportano combinazioni casuali scelte dal sistema tra le quali potere scegliere; mentre non manca neppure – esattamente come in tutti gli altri concorsi simili – il cosiddetto “Quick Pick” che vi assegnerà una combinazione unica per ognuno di voi!