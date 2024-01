SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, 31 gennaio 2024: numeri vincenti (5/2024)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: UNA NUOVA ESTRAZIONE

Un nuovo mercoledì porta con sé una nuova estrazione del SiVinceTutto Superenalotto: l’ultima del primo mese dell’anno è in programma oggi, il 31 gennaio 2024, per il concorso numero 5. L’appuntamento con la combinazione vincente, come di consueto, è alle ore 20.00. L’ambizione di tutti i partecipanti a questo gioco è ovviamente quella di vincere il massimo premio, il “6”, che vale parecchio. È possibile provarci semplicemente scegliendo 12 numeri compresi tra 1 e 90, si vince appunto indovinandone solo 6. Ogni combinazione ha il costo di cinque euro. Quali sono le probabilità di vincita? Le statistiche dicono che quelle di aggiudicarsi almeno un premio sono di 1 su 6, ma per quel che concerne la sestina vincente invece il discorso si complica. L’ultimo a riuscirci infatti è stato un giocatore di Fano (Pesaro e Urbino) il 21 giugno 2023 per un valore di 21.635,54 euro.

Che abbiate scelto i numeri in base alle vostre preferenze oppure casualmente, con una o più combinazioni, presso un punto vendita Sisal o online, insomma, non resta che incrociare le dita per scoprire quale sarà la sestina vincente dell’estrazione di oggi del SiVinceTutto Superenalotto. Vedremo cosa accadrà presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato a Roma, dove l’urna dà il suo esito.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: L’ULTIMA ESTRAZIONE

Prima di scoprire l’esito dell’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 31 gennaio 2024, andiamo a rivedere cosa è successo in quella della scorsa settimana, per la precisione mercoledì 24 gennaio 2024. La combinazione vincente è stata 18 – 19 – 33 – 44 – 68 – 83. La cattiva notizia è che non c’è stato nessun “6”, ma in compenso sono stati assegnati 9.304 premi minori per un valore totale di 152.526,58 euro. In sei hanno festeggiato un “5” dal valore di 864,52 euro ciascuno. I “4” invece sono stati 112 dal valore di 111,69 euro ciascuno. Tra i riconoscimenti più piccoli, infine, il “3”, assegnato 1.433 volte, da 38,85 euro, e il “2”, assegnato 7.753 volte, da 10,21 euro. Chissà se la combinazione odierna sarà più o meno fortunata.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO ESTRAZIONE N. 5 DEL 31/01/2024

