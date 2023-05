SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi 31 maggio (222/2023)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, L’ULTIMA ESTRAZIONE

Oggi, mercoledì 31 maggio, si terrà, come ogni settimana, la nuova estrazione del SiVinceTutto Superenalotto, che rappresenta il concorso numero 222 del 2023. I 6 numeri vincenti, che permettono di mettere le mani sul ricchissimo premio, che ricordiamo arrivare fino ad un massimo di 150 mila euro, ma dipende anche dalle quote complessive assegnate nel corso dell’estrazione.

Per ingannare l’attesa della nuova estrazione del SiVinceTutto Superenalotto, potremmo recuperare quanto accaduto in occasione della scorsa estrazione, quella di mercoledì 24 maggio. I numeri vincenti estratti erano stati: 25-48-55-82-84-85, ma purtroppo nessuno giocatore è riuscito ad indovinarli tutti e sei, vincendo il premio massimo in palio. Complessivamente, ci sono state 8.500 vittorie, dal valore totale di 155.534 euro, tra cui le più alte sono valse ben 1.322,46 euro ai 4 fortunati giocatori che hanno acciuffato i 5 punti del SiVinceTutto Superenalotto. L’ultimo concorso in cui un giocatore è riuscito a mettere le mani sul 6 è stato quello del 22 marzo, in cui un giocatore di Nuoro ha vinto ben 43.563,72 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, COME SI GIOCA?

Insomma, i premi nel SiVinceTutto Superenalotto non mancano affatto e vista la lunga assenza del 6 potrebbe darsi che oggi, mercoledì 31 maggio, la Dea Bendata decida di premiare qualche speranzoso giocatore! Ricordiamo che per conoscere i numeri vincenti bisognerà attendere fino alle 20 in punto, orario in cui nella sede dell’Agenzia Dogane e Monopoli viene fatto il sorteggio pubblico, a cui volendo si può assistere.

Ora, però, qualche potenziale nuovo giocatore del SiVinceTutto Superenalotto potrebbe chiedersi, desideroso di mettere le mani sul ricco montepremi, se sia complicato piazzare la propria scommessa. La risposta, fortunatamente, è assolutamente no! Infatti, per tentare la fortuna con questo apprezzatissimo gioco, basterà compilare la schedina apposita indicando, semplicemente, 12 numeri, compresi tra l’1 e il 90. Il costo di una giocata al SiVinceTutto Superenalotto è di appena 5 euro, mentre l’ammontare dei premi dipende, appunto, dal numero complessivo di vincite, che si spartiranno il montepremi complessivo.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 31 MAGGIO 2023

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ Si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











