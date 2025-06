Torna proprio oggi – naturalmente mercoledì, precisamente il 4 giugno 2025 – il SiVinceTutto Superenalotto, carichissimo di ricchi premi nascosti dalla prima combinazione di numeri vincenti di questo mese, sorteggiata, come sempre accade, allo scoccare delle ore 20 in punto, nel consueto breve viaggio che condurrà direttamente ai tantissimi bottini in palio: ovviamente, quando sarà il momento di scoprire i numeri fortunati di questa sera, torneremo proprio qui per riportarli a tutti voi, carissimi lettori in cerca di fortuna; mentre, al contempo, è sempre e comunque utile ricordarvi che le possibilità per giocare al SiVinceTutto Superenalotto si chiuderanno mezz’ora prima dell’estrazione, esattamente come per tutti gli altri vari concorsi ai quali siamo certamente abituati!

TUTTE LE REGOLE DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME FUNZIONA E COME PARTECIPARE

Dato che il tempo per scoprire i numeri di oggi del SiVinceTutto Superenalotto è ancora parecchio, a qualcuno tra voi – novizi in primis, ma anche giocatori abituali che da tempo non si approcciano a questo concorso – potrebbe certamente far comodo ripassare brevemente le regole di questo simpatico appuntamento del mercoledì: la prima cosa da dirvi è che, per vincere il premio massimo, dovrete indovinare i sei numeri protagonisti dell’estrazione serale; mentre, al contempo, per compilare la schedina ve ne serviranno un totale di 12, con il regolamento che di fatto vi permette di raddoppiare le vostre chance di vincita!

Il SiVinceTutto Superenalotto costa solamente 5 euro, e per vincere anche solamente uno dei premi minori (e il più piccolo tra quelli in palio è pensato per essere almeno pari a 10 euro, il doppio della scommessa), vi basterà che due dei vostri numeri siano uguali a quelli vincenti: il concorso prevede un montepremi complessivo di 150 mila euro, che verrà interamente distribuito tra tutti i vari vincitori, indipendentemente dal fatto che venga o meno indovinata l’intera sestina, ed ovviamente in modo proporzionale alla quantità di numeri centrati!