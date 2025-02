È ormai da parecchio tempo – precisamente dallo scorso 28 agosto – che non vediamo uscire nessun ricercatissimo ‘6’ nell’apprezzato concorso settimanale del SiVinceTutto Superenalotto e dato che proprio nella serata di oggi (ovviamente mercoledì 5 febbraio 2025) potremo dilettarci con un nuovissimo sorteggio, possiamo anche iniziare a sperare che la Dea Bendata rivolga il suo ricco e fortunato sguardo verso uno di voi carissimi lettori: complessivamente, la prima cosa che dovrete tenere a mente è che il sorteggio dei nuovi numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto si terrà (come ogni mercoledì!) alle 20 in punto; mentre – e state leggendo queste righe probabilmente è già troppo tardi – le vostre scommesse potrete piazzarle fino al massimo alle 19:30, oppure vi toccherà attendere pazientemente il prossimo mercoledì.

D’altra parte – immaginando che siate ancora in tempo per una scommessa dell’ultimo minuto, o magari che vogliate portarvi avanti per la prossima settimana – vale la pena ricordare sempre che le regole del SiVinceTutto Superenalotto sono semplicissime anche per chi non si è mai misurato con questo tipo di concorsi a premi: come per tutti gli altri giochi – infatti – l’unica cosa che vi verrà richiesta sarà quella di scegliere una combinazione di numeri che in questo caso devono essere ben 12, tutti compresi entro un limite fissato a 90; mentre per vincere dovrete indovinarne almeno due e al massimo – per vincere il più alto dei premi in palio – sei!

I numerini che avrete scelto per la vostra puntata del SiVinceTutto Superenalotto – che ovviamente dovranno essere tutti differenti tra loro – andranno poi semplicemente indicati nell’apposita schedina che potrete o chiedere in una delle tantissime ricevitorie (ma anche i punti scommessa delle vari agenzie) che trovate nella vostra città, oppure anche ancor più comodamente da casa collegandovi (ed eventualmente registrandovi) sul sito ufficiale Sisal e che vi costerà solo 5 euro.