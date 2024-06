SiVinceTutto Superenalotto, estrazione di oggi 5 giugno 2024/ I numeri vincenti (223/2024)

E’ mercoledì 5 giugno 2024, e come ogni terzo giorno della settimana anche oggi andremo a scoprire quali saranno i numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto con l’estrazione odierna. Alle ore 19:00 verranno sorteggiate le cifre fortunate di conseguenza bisognerà pazientare un po’ prima di scoprire se avremo vinto o meno.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, di Mercoledì 29 Maggio 2024 (222/2024)

La certezza è che durante la scorsa estrazione, quella di una settimana fa mercoledì 29 maggio 2024, nessuno è riuscito a portarsi a casa il bottino pieno, appunto il 6, e i numeri fortunati in quel caso sono stati 6, 10, 54, 61, 73 e infine il 90. In totale sono state effettuate comunque 10.041 vincite per un valore di ben 143.442 euro, di cui 4.877 euro che sono andati a chi ha fatto il 5, quindi 11.763 a chi ha fatto il 4, e infine, 52.360 euro a chi ha centrato il 3. In attesa di scoprire il montepremi di oggi, che speriamo sia più importante per il fatto che nessuno ha centrato il 6 sette giorni fa, ricordiamo brevemente come funziona il gioco del SiVinceTutto Superenalotto in vista dell’estrazione di oggi.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, mercoledì 22 maggio 2024 (221/2024)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI 5 GIUGNO 2024: COME SI GIOCA?

Il SiVinceTutto SuperEnalotto è di fatto un concorso speciale ed è per questo che si tiene solo una volta a settimana. Bisogna individuare 6 numeri fortunati compresi fra l’1 e il 90, scegliendone 12. Il costo minimo di una giocata è di 5 euro, che permette di puntare su una sola combinazione di numeri, mentre se si vuole effettuare una doppia puntata bisognerà spendere (come facilmente intuibile), 10 euro.

La vittoria la si ottiene centrando almeno due dei sei numeri estratti, e in caso contrario bisognerà ritentare la sorte in un’altra occasione, ovvero, il mercoledì della settimana successiva. Rispetto al Lotto e al “normale” Superenalotto o ad altri giochi, la sua peculiarità è che tutto il montepremi del concorso viene distribuito ad ogni estrazione, di conseguenza il bottino risulta essere sempre ricco, soprattutto se non c’è nessuno che centra il fortunato numero sei.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, mercoledì 15 maggio 2024 (220/2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA