Tra le tante certezze che ci accompagnano nel corso delle varie giornate della settimana una sicuramente riguarda l’appuntamento fisso del mercoledì – ed ovviamente questo 5 marzo 2025 – con l’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto che in serata ci farà compagnia per qualche minuto con i suoi numeri vincenti e – soprattutto – con quell’interessantissimo montepremi da 150mila euro che verrà interamente distribuito tra i tanti vincitori che sono stati in grado di indovinare anche solo una minima parte della combinazione scelta dalla Dea Bendata: se vi servisse un ripassino, ricordatevi che l’appuntamento con il sorteggio del SiVinceTutto Superenalotto si terrà esattamente alle ore 20:00 di questa sera, con la possibilità di piazzare le vostre scommesse che si chiuderà precisamente mezz’ora prima di quell’orario.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 26 Febbraio 2025 (209/2025)

QUANTO DI VINCE AL SIVINCETUTTO SUPEREALOTTO: COME FUNZIONA LA DISTRIBUZIONE DEL MONTEPREMI?

Se foste interessanti alle possibili cifre che il SiVinceTutto Superenalotto è in grado di garantire ai suoi vincitori vi diciamo fin da subito che nell’ultimo sorteggio – che ovviamente si è tenuto mercoledì scorso, il 26 febbraio 2025 – nessuno ha messo a segno i punti da 6 abbinati al bottino più elevato; mentre tra gli oltre 11mila vincitori, i più fortunati hanno incassato 830 euro con 5 dei numeri vincenti, seguiti da alti 201 giocatori che con 4 punti ne hanno vinti quasi 60 e dalle ultime due categorie di vincite che sono ammontate a 28 e 8 euro portati a casa – rispettivamente – da 1852 e 9023 vincitori, il tutto per un totale (ovviamente) di quasi 150mila euro!

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 19 febbraio 2025 (208/2025)

Proprio questa – d’altronde – è la particolarità del SiVinceTutto Superenalotto che non mette mai in palio dei premi fissi né un effettivo jackpot, preferendo distribuire l’intero montepremi in una sola serata settimanale a tutti i vari vincitori: se qualcuno centrasse tutti e sei i numeri sorteggiati in serata si porterebbe una cifra che storicamente è quasi sempre ammontata ad almeno 30mila euro, fermandosi talvolta a quota 20mila e superando i 50mila in altre occasioni; tutto dipendente da quanti altri vincitori si registrano nel medesimo concorso.