SiVinceTutto Superenalotto, estrazione dei numeri vincenti di mercoledì 5 novembre 2025: quali sono le regole, come si gioca e quanto si vince

Con la fortuna che – appena un paio di settimane fa – sembra essere tornata a girare negli ambienti del SiVinceTutto Superenalotto e con questo nuovo mese di novembre che sta procedendo serrato, chissà che proprio in questo mercoledì 5 novembre 2025 non sia il momento di veder uscire un nuovissimo premio piuttosto interessante, magari destinato proprio alle tasche di qualcuno tra voi che state leggendo queste righe in questo esatto momento!

Infatti, se siete finiti proprio su questo articolo, possiamo immagine che abbiate già compilato la vostra schedina del SiVinceTutto Superenalotto e siate alla ricerca dei numeri vincenti per sapere se vi siete conquistati un qualche ricchissimo premio: in tal senso, è utile che vi ricordiamo (anche se certamente in molti lo sapranno già) la combinazione verrà scelta non prima delle ore otto di questa sera.

Proprio attorno a quell’orario – giusto un paio di minuti dopo, per sicurezza – potrete tornare qui per seguirci nella diretta che vi porterà fino ai numeri vincenti di oggi del SiVinceTutto Superenalotto; mentre se in questo momento non aveste ancora compilato le vostre schedine, allora vi consigliamo di affrettarvi perché tra pochissimo – esattamente alle sette e mezza – non potrete più farlo e dovrete aspettare mercoledì prossimo.

TUTTI I PREMI DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: QUANTO VALEVANO GLI ULTIMI “6” INDOVINATI?

Visto che l’abbiamo nominata proprio nell’apertura di questo articolo, procedendo nell’attesa per i numerini odierni vogliamo concentrarci proprio sul tema della fortuna, da intendere – ovviamente – come i ricchi premi che potreste aggiudicarvi grazie al SiVinceTutto Superenalotto: al di là di quelli minori (che tendenzialmente oscillano tra i 2mila euro con 5 numeri e i 10 con due), interessante è notare che un paio di settimane è stato messo a segno un 6 da poco più di 45mila euro!

Prima ancora, l’ultimo 6 del SiVinceTutto Superenalotto risaliva – addirittura – al 27 novembre dello scorso anno con un valore che in quell’occasione superò (pur sempre di poco) i 47mila euro; mentre se tornassimo indietro fino al 28 agosto o al 6 marzo – sempre, ovviamente, dello scorso anno – troveremmo altri due premi (rispettivamente) da 42mila e 700 e 47mila euro!