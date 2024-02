SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 7 Febbraio 2024 (6/2024)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

Ed anche oggi, mercoledì 7 febbraio 2024, finalmente, si sono aperte le estrazioni del SiVinceTutto Superenalotto, il gioco a premi che mette in palio un massimo di 150mila euro! Per portarlo a casa, lo ricordiamo, è necessario aver indovinato tutti e 6 i numeri vincenti che sono stati estratti ed annunciati da pochissimi minuti. Prima di mettere mano alla schedina e rivelare i numeri, però, ricordiamo come sempre l’importanza di controllare con estrema cura la propria schedina, utilizzando magari diversi siti per non rischiare di sprecare un’occasione a causa di una distrazione.

Oltre a questo sito, ilSussidiario.net, si potrebbe utilizzare anche il portale ufficiale del gioco, oppure quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Senza indugiare oltre, però, scopriamo subito i numeri vincenti di oggi del SiVinceTutto Superenalotto, che possono essere trovati alla fine di questa pagina, augurando a tutti i lettori buona fortuna!

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI, 7 FEBBRAIO 2024

Torna oggi, mercoledì 7 febbraio 2024, il consueto appuntamento con l’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto, il gioco a premi che mette in palio, ogni settimana, fino ad un massimo di 150mila euro! Quella odierna, lo ricordiamo, rappresenta la sesta estrazione annuale dato che il concorso si tiene, puntuale salvo festività, ogni mercoledì, mentre l’appunto con l’annuncio dei numeri vincenti è fissato alle ore 20.

Nel SiVinceTutto Superenalotto non ci sono, tuttavia, premi fissi, mentre il bottino massimo di 150mila euro sarà ripartito in modo proporzionale tra tutti i vincitori, in base ovviamente a quanti dei 6 numeri vincenti si sono indovinati. Il premio più alto spetta a coloro che indovinano l’interezza della sestina, mentre il minore a chi riesce a portarsi a casa solamente 2 numeri nel corso della serata, con altri 3 premi che si piazzano nel mezzo. Nell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto, quella di mercoledì 31 gennaio 2024, per esempio, il premio massimo assegnato valeva 651,03 euro, per gli 8 giocatori che hanno indovinato 5 numeri, mentre il minore è valso 12,99 euro ai 6.117 giocatori che ne hanno centrati 2 su 6.

COME GIOCARE AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Nell’ambito del SiVinceTutto Superenalotto, tuttavia, nel corso del 2024 non sono ancora stati mai centrati tutti e 6 i numeri vincenti. Guardando indietro al 2023, invece, ne sono stati assegnati un totale di tre. L’ultimo a Fano (Pesaro Urbino), dal valore di ben 21.635,54 euro, preceduta il 23 marzo dalla vincita da 43.563,72 euro registrata a Nuoro, in Sardegna. Infine, il primo tra i premi del 2023 era stato assegnato il 16 febbraio, ad un giocatore di Porto Torres.

Per partecipare all’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto, inoltre, non è richiesta alcuna capacità specifica. Basterà, infatti, compilare l’apposita schedina, che si può recuperare in qualsiasi ricevitoria Sisal, ma anche sul sito ufficiale del gioco o sull’app MyLotteris, indicandovi 12 numeri compresi tra l’1 e il 90, dei quali ne basterà indovinarne 6 per portarsi a casa il premio più alto della giornata. Il costo per una scommessa del SiVinceTutto Superenalotto, invece, è di appena 5 euro, mentre l’appuntamento con i numeri vincenti è fissato per le ore 20 in punto.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO ESTRAZIONE N. 6 DEL 07/02/2024

Combinazione vincente

78 – 38 – 28 – 82 – 70 – 86











