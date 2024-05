SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, 8 maggio 2024: numeri vincenti (219/2024)

Torna con un nuovo appuntamento – come sempre l’unico della settimana, che si tiene puntualissimo ogni mercoledì – il SiVinceTutto: un gioco che nasce sulla falsa riga del Superenalotto, ma con il vantaggio per voi giocatori di rendervi decisamente più facile la caccia ad un qualche premio! La ‘moneta’ che dovrete pagare però non va sottovalutata, perché in cambio di probabilità di vincita più che duplicate rispetto al Superenalotto, il SiVinceTutto vi donerà premi altrettanto inferiori: insomma, sta a voi decidere se giocare e sfidare la Dea Bendata o meno, ma in ogni caso state certi che noi vi accompagneremo e tra qualche ora vi annunceremo – quasi in diretta – i numeri vincenti.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Lunedì 6 Maggio 2024 (218/2024)

Vi abbiamo parlato dei premi e siamo sicuri di aver stimolato almeno un pochino la vostra curiosità e scendendo nel dettaglio vi ricordiamo subito che questo è uno dei pochi (se non l’unico) giochi a non avere premi fissi in nessuna delle sue categorie di vincita possibili, che sono ben 5: voi giocatori, infatti, tutti assieme vi contenderete il montepremi da 150mila euro del SiVinceTutto, che verrà ripartito tra i vincitori; una cifra media di 8/10 euro andrà a chi indovina 2 numeri e mentre con 5 si raggiungono facilmente i mille euro, con tutta la sestina il bottino ammonterà a più di 30mila euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione di oggi, 1 maggio 2024, rinviata: ecco quando torna (218/2024)

Come giocare e incassare le vincite del SiVinceTutto Superenalotto

Ora, tra premi, probabilità, Superenalotto e montepremi, molti tra voi potrebbero chiedersi come fare a piazzare una scommessa nel SiVinceTutto e, soprattutto, quando costa: rispondendo subito al secondo quesito vi riveliamo che costa solamente 5 euro; mentre per giocare dovrete scegliere 12 tra i numeri che più vi piacciono o vi portano fortuna, indicandoli sull’apposita schedina e incrociando le dita che almeno 6 corrispondano a quelli estratti nel SiVinceTutto, mentre gli altri 6 servono proprio ad aumentare le probabilità di vincita.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 24 Aprile 2024 (217/2024)

Detto questo, prima di lasciarvi in vista dell’estrazione serale, vi ricordiamo anche un ultimo – fondamentale – punto che non dovete mai dimenticare: per incassare un qualsiasi premio (tanto nel SiVinceTutto, quando nell’amico Superenalotto e in tutti gli altri giochi) avete 90 giorni a partire da oggi nei quali dovrete presentare la vostra schedina o nella ricevitoria in cui avete giocato, oppure ad uno sportello della Banca Intesa San Paolo nel caso in cui abbiate superato i 5mila euro di premio!











