SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, 8 novembre 2023: numeri vincenti (245/2023)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI, 8 NOVEMBRE 2023

Nella giornata di oggi, mercoledì 8 novembre 2023, tornerà l’appuntamento settimanale con l’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto, il concorso a premi che mette in palio fino ad un massimo di 150mila euro. Quello di oggi sarà il 245esimo appuntamento annuale, mentre il gioco ricordiamo che si ripete una sola volta a settimana, puntualmente tutti i mercoledì, con l’estrazione alle ore 20.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 30 Ottobre (244/2023)

Nel SiVinceTutto Superenalotto, inoltre, non vi sono premi fissi ma i 150mila euro in palio saranno ripartiti equamente, e proporzionalmente in base ai numeri centrati, tra tutti i vincitori. Il premio massimo è associato, ovviamente, all’indovinare tutti e 6 i numeri vincenti, mentre sono previsti anche altri 4 premi tra i quali il minore viene assegnato indovinando 2 tra i numeri estratti in serata. Prendendo come esempio l’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto, il premio massimo assegnato è valso 641,20 euro ai 4 giocatori che hanno indovinato 5 numeri. Con 4, altri 53 giocatori hanno vinto 116,71 euro, mentre 3 numeri valevano 38,45 euro ed, infine, due numeri hanno permesso di portare a casa un premio da 9,60 euro.

SI VINCE TUTTO SUPERENALOTTO I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 25 ottobre (243/2023)

COME GIOCARE AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Tra i premi del SiVinceTutto Superenalotto, insomma, il più ambito è sicuramente quello che si ottiene centrando tutti e 6 i numeri vincenti, circostanza che nel corso del 2023 è avvenuta per un totale di tre volte. L’ultima si è segnata a Fano (Pesaro e Urbino) ed è valsa 21.635,54 euro ad un fortunato giocatore. Similmente il 23 marzo un giocatore di Nuoro ha vinto ben 43.563,72 euro, così come il primo premio da 6 è stato centrato il 16 febbraio a Porto Torres.

Ricordiamo anche che giocare al SiVinceTutto Superenalotto è veramente facile e non sarà un problema neppure per i giocatori meno avvezzi a questo tipo di concorsi. Sarà, infatti, sufficiente recarsi in una qualsiasi ricevitoria Sisal, oppure sul sito ufficiale del gioco, o ancora sull’app MyLotteries, per compilare l’apposita schedina. Su questa, poi, basterà indicare 12 numeri compresi tra l’1 e il 90, seppur solamente con 6 si vincerà il premio massimo. Il costo per una giocata al SiVinceTutto Superenalotto è di appena 5 euro, mentre l’estrazione verrà effettuata alle ore 20 in punto.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 18 ottobre 2023 (242/2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA