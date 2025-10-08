SiVinceTutto Superenalotto, estrazione dei numeri vincenti di mercoledì 8 ottobre 2025: quali sono le regole, come si gioca e quanto si vince

Prosegue la lenta corsa di questo 2025 del sempre partecipato SiVinceTutto Superenalotto, l’unico tra i tanti concorsi che ben conoscerete di quelli (pur collateralmente) associati al Lotto a permettervi di giocare nella giornata di mercoledì, regalandovi un appuntamento unico nel quale – come sempre – verrà distribuito l’intero montepremi dal valore (certamente non milionario, ma non per questo poco interessante) di 150mila euro!

Visto che il tempo per l’estrazione stringe, utile potrebbe essere partire – in questo nostro articolo che ci condurrà fino ai numeri vincenti che verranno estratti più tardi – dalle semplici regole che dovrete rispettare per piazzare la vostra scommessa: il SiVinceTutto Superenalotto, complessivamente, funziona come tutti gli altri concorsi simili, partendo da una schedina da compilare.

Per trovarla vi basterà collegarvi ai tanti siti che vi permettono – nel caso in cui abbiate un account – di partecipare ai concorsi, oppure nelle più classiche ricevitorie fisiche; mentre per la compilazione della schedina del SiVinceTutto Superenalotto dovrete semplicemente scegliere i 12 numeri che preferite tra tutti quelli compresi tra l’1 e il 90!

PREMI E VINCITE DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME E QUANTO SI VINCE

Ovviamente, anche nel SiVinceTutto Superenalotto potrete vincere in tutti i casi in cui sarete riusciti a indovinare almeno un paio di quei 12 numeri che avete scommesso, con la particolarità che sta nel fatto che i numeri estratti saranno complessivamente solo 6: la vostra schedina, insomma, ne conterrà il doppio al solo fine di rendervi più (per così dire) “semplice” indovinare l’intera sestina fortunata.

I premi – d’altra parte – sono piuttosto variabili perché si basano sul numero di vincitori totali registrati nell’apprezzato SiVinceTutto Superenalotto: per farvi qualche esempio, gli ultimi bottini associati alla sestina vincete sono arrivati a valere 47mila euro (lo scorso 27 novembre, quasi un anno fa), 42mila euro (questo il precedente 28 agosto) e – nuovamente – 47mila euro (il 6 marzo).