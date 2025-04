Il mercoledì – com’è ben noto tra gli affezionati giocatori dei concorsi Sisal in cerca di fortuna – è da sempre il giorno dedicato al SiVinceTutto Superenalotto che anche oggi (ovviamente!) tornerà protagonista del suo classico appuntamento nel corso del quale verranno sorteggiati ed annunciati allo scoccare preciso delle ore 20:00, momento in cui sarete chiamati a controllare le vostre schedine per scoprire se siete riusciti a mettere le mani su una parte (speriamo consistente, e naturalmente dipendente da quanti tra i sei numeri vincenti avrete indovinato) di quel montepremi da 150mila euro: il tutto – anche qui, come sempre – fermo restando che se vorrete prendere parte alla corsa verso il SiVinceTutto Superenalotto dovrete necessariamente farlo entro le 19:30, oppure attendere pazientemente fino al prossimo mercoledì.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 2 Aprile 2025 (214/2025)

TORNA OGGI IL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: TUTTE LE SEMPLICISSIME REGOLE DA RISPETTARE

Ipotizzando che nel momento in cui state leggendo queste righe non sono ancora passate le 19:30 e non sapete bene come funzioni il SiVinceTutto Superenalotto, seguiteci in questo brevissimo recupero delle poche regole che dovrete rispettare: come per tutti gli altri giochi, il primissimo passo sarà scegliere se giocare online – in uno dei tantissimi siti abilitati e in tal senso Sisal.it è quello ufficiale – oppure nelle ricevitorie fisiche – tra tabaccherie e agenzie di scommesse – chiedendo l’apposita schedina da compilare come di consueto.

Nel dettaglio, sul ticket del SiVinceTutto Superenalotto troverete una casella principale con tutti i numeri compresi tra l’1 e il 90 dei quali dovrete barrarne un minimo ed un massimo di 12 con un costo che ammonta a solamente 5 euro: dei 12 – poi – quando dovrete controllare l’eventuale vincita, vi basterà che solamente sei siano corrispondenti alla sestina estratta per portarvi a casa il premio massimo; mentre ovviamente indovinandone cinque, quattro, tre o anche solamente due vi spetteranno altri bottini minori – ma comunque decisamente interessanti – prontissimi a finire nelle vostre tasche!