SiVinceTutto Superenalotto, estrazione dei numeri vincenti di mercoledì 9 luglio 2025: tutte le regole, quanto si vince e come si gioca

Torna anche questa settimana – sempre ovviamente di mercoledì, in questo caso il 9 luglio 2025 – il SiVinceTutto Superenalotto, pronto come sempre a donarci tantissimi ricchi premi nel caso in cui riusciremo a rientrare tra i fortunati che avranno indovinato l’intera sestina di numeri vincenti che verrà sorteggiata in serata: resta sempre fermo il fatto che se foste interessati esclusivamente ai numeri (magari perché già conoscete le regole e già avete piazzato le vostre scommesse), l’appuntamento è fissato ore 20 tra queste stesse righe!

Al contempo, è altrettanto importante ricordarvi che per giocare al SiVinceTutto Superenalotto dovrete obbligatoriamente cercare di andare in ricevitoria entro – e mai oltre – le 19:30, altrimenti non vi sarà permesso convalidare una scommessa per l’estrazione di oggi e dovrete aspettare fino al prossimo mercoledì; mentre se aveste fretta perché vi sentite particolarmente fortunati in questo 9 luglio, ricordate che potrete anche comodamente giocare online!

REGOLE, PREMI E PROBABILITÀ DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COSA SAPERE PRIMA DI GIOCARE

Visto che le abbiamo accennate prima, con voi che siete arrivati fino a questo punto vogliamo ricordare brevemente le semplicissime regole del SiVinceTutto Superenalotto: a livello pratico funziona come tutti gli altri giochi, con una precisa schedina che dovrete chiedere all’addetto alla ricevitoria – oppure che dovrete cercare sul sito dell’agenzia che avete scelto – e compilare, prima di pagare solamente 5 euro affinché la vostra puntata venga convalidata.

La singolarità del SiVinceTutto Superenalotto è che seppur per vincere il premio più elevato tra quelli in palio (partendo da 150mila euro che vengono poi distribuiti a tutti i fortunati a seconda di quanti numeri sono stati indovinati) vi basteranno sei numeri, al contempo in fase di scommessa potrete sceglierne un totale di 12: una possibilità che vi garantisce chance di vincita ben superiori rispetto agli altri giochi simili, tanto che per mettere a segno un sei c’è una possibilità su 673mila rispetto all’una su 622 milioni che caratterizza il Superenalotto.

