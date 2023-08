SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, mercoledì 16 agosto: i numeri vincenti

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: NUOVO JACKPOT

Anche questo mercoledì l’appuntamento è con l’estrazione dei numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto. Quale sarà oggi, mercoledì 16 agosto 2023, la combinazione vincente? Vediamo qualche dato relativo al concorso 233/2023. I numeri vincenti verranno estratti solamente alle 20 e si potrà assistere all’estrazione stessa. La combinazione di mercoledì scorso vede come estratti i numeri 5, 33, 67, 68, 71 e 73. Nessuno ha indovinato i sei numeri, mentre in 5 hanno indovinato cinque numeri, portando a casa ognuno 988,57 €. 124 i giocatori che hanno indovinato i punti 4 ottenendo 96,13 € ciascuno. In totale, in questa estrazione di SiVinceTutto sono state realizzate 8.540 vincite, per un totale di 145.365 €.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, COME GIOCARE

Nuova estrazione del Sivincetutto Superenalotto. Andiamo a vedere le regole di questo gioco che prevede un’estrazione settimanale, il mercoledì. Per partecipare le regole sono molto semplici: si deve solamente compilare una schedina con 12 numeri compresi tra 1 e 90 e si può giocare puntando 5 euro. Dopo aver fatto la propria scelta, si dovranno solamente attendere le 20 per scoprire i numeri vincenti e sapere se corrispondano ai propri.

Partecipare all’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto in diretta è possibile: si tratta infatti di un evento aperto al pubblico e avviene presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato a Roma. L’estrazione è garantita da Sisal e dall’Agenzia con macchine estrattrici certificate. L’estrazione ha luogo ogni mercoledì alle 20.00 e vi vigila su una Commissione ministeriale di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco.

SiVinceTutto Superenalotto n. 233 del 16/08/2023

Combinazione vincente

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato)

