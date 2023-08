SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, mercoledì 9 agosto: i numeri vincenti concorso 232/2023

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: ASSALTO AL JACKPOT

Ogni mercoledì l’appuntamento è con l’estrazione dei numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto. Quale sarà oggi, mercoledì 9 agosto 2023, la combinazione vincente? Andiamo a vedere qualche statistica e dato relativo al gioco, concorso 232/2023. Ricordiamo che i numeri vincenti verranno estratti solamente alle 20. Qualcuno riuscirà a portare a casa il jackpot? La combinazione di sei numeri di mercoledì scorso, 2 agosto, vede come vincenti il 46, 51, 55, 63, 80 e 86. Nessun fortunato ha messo a segno una vittoria da “punti 6” mentre in 6 hanno indovinato 5 numeri portando a casa 847,40 € ciascuno. Sono 84 le persone che hanno indovinato 4 numeri con una vittoria da 145,98 € ciascuno. In totale nell’ultima estrazione del SiVinceTutto sono state realizzate 7.455 vincite, per un totale di 149.530 €

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, COME GIOCARE

Appuntamento oggi con una nuova l’estrazione del Sivincetutto Superenalotto. Scopriamo le regole di questo gioco che prevede un’estrazione settimanale, il mercoledì. Partecipare è molto semplice: si deve solamente compilare una schedina con 12 numeri compresi tra 1 e 90. Il costo per giocare è pari a 5 euro. In seguito alla scelta, bisognerà attendere le ore 20 per scoprire i numeri vincenti e sapere se corrispondano ai propri.

Si può partecipare all’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto in diretta: è infatti aperta al pubblico e avviene presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato a Roma. L’estrazione è garantita da Sisal e dall’Agenzia con macchine estrattrici certificate che estraggono appunto i numeri. Ogni settimana l’estrazione ha luogo di mercoledì alle 20.00. A vigilare sull’estrazione vi è una Commissione ministeriale di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco.

SiVinceTutto Superenalotto n. 232 del 09/08/2023

Combinazione vincente

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato)











