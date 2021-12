SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 1 dicembre (248/2021)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, TORNA LA CACCIA AL NUOVO “6”!

Si apre ufficialmente il mese di dicembre, l’ultimo dell’anno, e la voglia di vincere al gioco SiVinceTutto cresce sempre di più! Questo è il mese dei regali da mettere sotto l’albero, quindi quale migliore occasione se non quella di accaparrarsi di una ricca vincita grazie al concorso speciale targato Superenalotto? La Dea Bendata potrebbe tornare ad essere generosa in questa estrazione di oggi, mercoledì 1 dicembre 2021. In caso di serata fortunata, infatti, coloro che centreranno il “6” potrebbero portarsi a casa un bel gruzzoletto. In caso contrario l’intero montepremi sarà comunque distribuito nel corso della serata di oggi tra le altre categorie di vincite.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 24 novembre: numeri vincenti (247/2021)

Nell’ultimo concorso il “6” è sfuggito: nessun appassionato è riuscito infatti a centrare la fatidica vincita indovinando tutte le cifre della combinazione ma solo cinque numeri, realizzati da sei concorrenti che si sono portati a casa la cifra di mille euro a testa. In 105 si sono fermati a 4 punti con un premio di 137 euro ciascuno, mentre sono stati 1635 coloro che hanno centrato metà della combinazione. A ciascuno un piccolo premio da 39 euro. Si registra infine un premio di consolazione di quasi 10 euro per gli oltre 9100 appassionati. Come andrà la serata di oggi? Scopriremo solo tra poche ore se la Dea Bendata accoglierà o meno uno dei concorrenti tra le sue braccia.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 17 novembre: numeri vincenti (246/2021)

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, CACCIA AL NUOVO “6”!

La nuova estrazione di oggi 1 dicembre del SiVinceTutto Superenalotto, è in programma nella prima serata a partire dalle ore 20.00 quando conosceremo i sei numeri vincenti. Giocare è molto semplice: basta scegliere 12 numeri preferiti su 90 al prezzo di 5 euro a giocata e scegliere se completare la propria schedina di gioco in ricevitoria oppure online, previa apertura di un conto di gioco su uno dei siti autorizzati. L’obiettivo lo abbiamo già visto e sappiamo anche cosa accadrà in caso di mancata vincita con “6”.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 10 novembre: numeri vincenti (245/2021)

E’ possibile anche eseguire una prova del gioco direttamente sul sito ufficiale del SiVinceTutto mettendo i propri numeri preferiti e scoprendo quanto avresti vinto con quella stessa giocata nei concorsi passati. C’è inoltre anche la possibilità di giocare a più concorsi abbonandosi ad un massimo di cinque estrazioni consecutive a quella aperta. Ricordiamo inoltre fino a che ora è possibile giocare al SiVinceTutto: tutti giorni lo si può fare dalle 6 alle 23.55 mentre il giorno dedicato all’estrazione, fino alle 19.30. In bocca al lupo!



© RIPRODUZIONE RISERVATA