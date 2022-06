SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 1 giugno (222/2022)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, IN ARRIVO RICCHI PREMI?

Nella giornata di oggi, mercoledì 1 giugno 2022, torna un nuovo appuntamento con il SiVinceTutto, concorso legato al Superenalotto, per effetto di un’estrazione che ci auguriamo possa rivelarsi foriera di buona sorte. Alle 20 della giornata odierna sapremo se i 6 numeri vincenti assicureranno una gioia inattesa ai giocatori, proiettati all’inseguimento di una vittoria che possa migliorare la qualità della loro esistenza. Prima di analizzare nel dettaglio gli esiti dell’estrazione odierna, diamo un’occhiata a quanto si è verificato mercoledì scorso, dedicandoci in particolare alle vincite.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 25 maggio (221/2022)

Non sono stati centrati “6” e “5” nell’estrazione di mercoledì 25 maggio del SiVinceTutto Superenalotto (la combinazione vincente è stata 9 16 37 79 81 83). Realizzati invece 130 punti “4” da 126,71 euro, 1.476 punti “3” da 41,29 euro e 8.358 punti “2” da 10,44 euro l’uno. In totale le vincite sono state 9.964, per un importo pari a 164.673,86 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 18 maggio (220/2022)

COME SI GIOCA AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO? LE REGOLE

Riepiloghiamo ora le regole del SiVinceTutto Superenalotto e, dato che le norme sono numericamente esigue e di agevole comprensione, ve le riassumiamo di seguito. Se voleste provare a sfidare la sorte, non vi rimane che inserire in schedina 12 numeri su 90 al prezzo di 5 euro, e, dopodiché, incrociare le dita, auspicando di intercettarne la metà per mettervi in tasca il premio più alto in palio. Dettaglio ulteriore: la giocata potrà essere effettuata in ricevitoria oppure online.

I concorrenti del SiVinceTutto potranno sperimentare il gioco attraverso l’opzione che si trova sul portale telematico. Anche in questa circostanza, bisognerà barrare i numeri preferiti e sarà possibile comprendere quanto si sarebbe potuto vincere con quella medesima giocata nei concorsi antecedenti. Le probabilità di vincere con il nuovo SiVinceTutto sono peraltro salite di 924 volte rispetto all’inizio e quella di aggiudicarsi almeno uno dei premi in palio è passata da 1 su 20 a 1 su 6, in quanto ogni concorrente può selezionare 12 numeri e augurarsi di centrarne anche solo la metà.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 11 maggio (219/2022)

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 1 GIUGNO 2022

Combinazione vincente:

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA