SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 12 gennaio (202/2022)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: CONTINUA LA CACCIA AL PRIMO “6” DEL 2022

Nella prima serata di oggi, mercoledì 12 gennaio 2022, si rinnova come da tradizione l’appuntamento con il SiVinceTutto, il concorso speciale targato Superenalotto. Con esso torna anche la caccia al fatidico “6”, nella speranza di poter realizzare il primo del 2022. Nel precedente appuntamento della scorsa settimana, il primo del nuovo anno, nessuno è riuscito nell’impresa di indovinare tutte e sei le cifre vincenti della combinazione estratta. Andrà meglio questa sera? Sono in tanti i concorrenti che confidano nella Dea Bendata in vista del nuovo concorso odierno. Nell’attesa dei sei numeri fortunati, andiamo alla scoperta dei risultati registrati nell’ultimo appuntamento.

In occasione della passata estrazione del SiVinceTutto, è stato registrato un nuovo nulla di fatto in merito alla sestina vincente. Un bel gruzzoletto di mille euro è però entrato nelle tasche di ben sei fortunati appassionati, i quali sono riusciti ad indovinare ben cinque numeri della combinazione estratta. Centoundici sono stati invece i concorrenti che si sono ritrovati a fine serata con 132 euro in più grazie al “4”. Appena sotto i 40 euro è il premio andato agli oltre 1600 concorrenti che si sono fermati a metà combinazione esatta, mentre il premio di consolazione di 10 euro è stato intascato da poco più di 9mila concorrenti.,

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

SIVINCETUTTO: UNO SGUARDO ALLE REGOLE, COME SI GIOCA?

I riflettori tornano ad accendersi in vista del nuovo concorso di stasera 12 gennaio del SiVinceTutto Superenalotto. Rispetto allo scorso anno, nulla è cambiato in riferimento alle regole del gioco che farà ritorno stasera alle ore 20.00 in punto. Chi vorrà tentare la fortuna, dunque, dovrà recarsi in ricevitoria o eseguire la giocata online inserendo nella propria schedina i suoi 12 numeri fortunati al costo di 5 euro e sperare di centrarne almeno sei. Rispetto agli altri giochi, il SiVinceTutto concede una doppia possibilità di vincere: raddoppiando i numeri i gioco, si vince più spesso! L’intero montepremi, inoltre, sarà distribuito interamente nella serata dell’estrazione.

Per giocare c’è tempo tutti i giorni dalle 6 alle 23.55 ad eccezione della serata dell’estrazione, ovvero il mercoledì, quando sarà possibile giocare fino alle 19.30. Sarà possibile anche abbonarsi a più concorsi consecutivi fino ad un massimo di cinque rispetto a quello aperto. Prima di cimentarsi nella giocata sarà possibile fare una prova del gioco usufruendo della apposita categoria presente sul sito ufficiale, dove si potrà provare la schedina, preparare le proprie giocate e scoprire quanto si sarebbe potuto vincere nei precedenti concorsi.



