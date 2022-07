SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 13 luglio (228/2022)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI: MONTEPREMI RICCO?

Secondo appuntamento del mese con il SiVinceTutto, concorso abbinato al Superenalotto. La nuova estrazione di oggi, mercoledì 13 luglio 2022, è attesa con grandi aspettative dal popolo di scommettitori, che inseguono una vincita capace di migliorare la loro esistenza, perlomeno sotto il profilo economico. Per comprendere se la buona sorte sarà dalla loro parte, bisognerà aspettare le 20 della giornata odierna, quando la sestina del giorno sarà ufficialmente svelata. Prima di passare in rassegna gli esiti dell’estrazione odierna, effettuiamo una breve ricognizione di quanto è accaduto sette giorni orsono, facendoci guidare dalle indicazioni fornite dal sito internet specializzato “Agipronews”.

Festa nell’estrazione di mercoledì 6 luglio 2022 di SiVinceTutto SuperEnalotto: un fortunato giocatore di Roma è riuscito a centrare un “6” del valore di 51.410,52 euro indovinando la combinazione vincente (2 20 34 61 67 79). La schedina è stata giocata nel tabacchi di via Modena 12/13. In totale sono stati distribuiti premi per oltre 159mila euro con 9.059 vincite complessive: sono stati centrati anche due “5” da 2.714,22 euro ciascuno mentre sono stati 108 i punti “4” da 121,22 euro, 1.263 i punti “3” da 39,18 euro e 7.685 i “2” da 5,23 euro.

COME SI GIOCA AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO? REGOLE

Le regole del SiVinceTutto Superenalotto sono intuitive e numericamente esigue, tanto che anche chi si approccia per la prima volta a questo gioco non rischia di incontrare grosse difficoltà. Infatti, qualora aveste intenzione di tentare la sorte, dovrete inserire all’interno della vostra schedina di gioco 12 numeri – scelti tra i 90 disponibili – al costo di 5 euro, e, espletata tale procedura, impugnare il vostro amuleto e incrociare le dita, sperando di intercettarne la metà per agguantare il 6.

Anche nel caso del SiVinceTutto Superenalotto – così come di fatto avviene per tutte le altre lotterie nazionali – la giocata potrà essere effettuata in ricevitoria oppure online. I concorrenti del SiVinceTutto potranno accedere alla scommessa facendo ricorso allo spazio presente sul portale telematico. La procedura è analoga a quella “cartacea”: è necessario barrare i numeri preferiti e, al tempo stesso, sarà possibile osservare quanto si sarebbe potuto vincere nei concorsi antecedenti con i numeri selezionati.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 13 LUGLIO 2022

Combinazione vincente:

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











