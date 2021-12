SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 15 dicembre (250/2021)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: OGGI TORNA LA NUOVA CACCIA AL “6”!

Torna oggi, mercoledì 15 dicembre, il tradizionale appuntamento all’insegna del concorso SiVinceTutto Superenalotto, in programma alle ore 20 in punto. I numeri fortunati sono pronti ad essere svelati ma nell’attesa diamo uno sguardo all’ultima estrazione che è andata in scena in via eccezionale lunedì 6 dicembre, dal momento che lo scorso mercoledì era un giorno festivo. Come è andata l’estrazione speciale? Tutto sommato molto bene, sebbene nessun concorrente sia riuscito a centrare tutti e sei i numeri della combinazione. In tre, tuttavia, sono andati vicinissimi all’obiettivo portandosi a casa poco più di mille euro.

SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 6 dicembre (249/2021)

Spostiamoci sulle altre vincite degne di nota: in 68 sono riusciti a centrare il “4” del valore di 110 euro, mentre in 760 hanno indovinato metà combinazione del valore di 43 euro a testa. Si arriva infine al premio di consolazione da 11 euro assegnato ai 4254 concorrenti. In tutto sono state centrate poco più di 5mila vincite per un totale di poco più di 91mila euro. Ad oggi il SiVinceTutto ha fatto realizzare 85,7 mila euro in tutta Italia. Quella di stasera si rivelerà un’estrazione fortunata oppure la Dea Bendata continuerà a latitare senza sosta? Lo scopriremo solo pochi minuti dopo le ore 20.00.

SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione oggi 1 dicembre: numeri vincenti (248/2021)

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, COME SI GIOCA

E’ tempo di una nuova estrazione del SiVinceTutto, il concorso speciale targato Superenalotto. Ma come si svolgerà e quali sono le regole base di questo gioco che ogni settimana appassiona migliaia di concorrenti italiani? Intanto sveliamo subito la regola principale del concorso. Sperando di poter intercettare l’intera combinazione vincente, tutto il montepremi in palio sarà comunque distribuito nel corso di un’unica serata, ovvero quella dell’estrazione.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 24 novembre: numeri vincenti (247/2021)

Ai concorrenti è richiesto di indicare sulla propria schedina di gioco 12 numeri preferiti su 90 al costo di 5 euro a giocata che potrà essere eseguita in ricevitoria oppure online, previa apertura di un proprio conto di gioco. La giocata può compiersi ogni giorno dalle 6 alle 23.55, ad eccezione del giorno dedicato all’estrazione che farà calare il sipario alle 19.30 attendendo i numeri estratti. Con l’arrivo della stagione autunnale sono giunte anche le nuove schede di gioco che permettono di poter convalidare la combinazione formata dai numeri presenti sul fronte, sempre al prezzo di 5 euro.

