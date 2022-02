SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 16 febbraio (207/2022)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: RIPARTE LA CACCIA AL “6”!

Nuovo mercoledì e nuova corsa al “6” nel concorso SiVinceTutto Superenalotto di oggi, 16 febbraio 2022. A partire dalle ore 20.00 in poi sarà possibile scoprire la nuova fortunata combinazione contenente i numeri vincenti del concorso odierno. Si tratta del gioco settimanale che permette di poter mettere in schedina la propria combinazione preferita giocando 12 numeri, ovvero il doppio rispetto ai consueti giochi. Questo permette di raddoppiare le possibilità di vincita. Ad ogni modo l’intero montepremi sarà distribuito tra le varie categorie anche nel caso in cui non dovesse venire centrato il “6”. Prima di approfondire l’argomento legato alle modalità di gioco, andiamo alla scoperta dei risultati registrati sette giorni fa.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 9 febbraio: numeri vincenti (206/2022)

Lo scorso mercoledì nessun concorrente è riuscito a centrare il fatidico “6”. Sono stati sei i concorrenti che si sono fermati ad un passo dall’obiettivo, centrando il “5” del valore di poco più di mille euro a testa. In 142 fortunati, grazie al “4” hanno intercettato il premio da 102 euro mentre in 1626 hanno ottenuto un gruzzoletto pari a quasi 40 euro indovinando la metà della sestina vincente. Infine, coloro che hanno centrato due numeri si sono portati a casa un premio di quasi 10 euro a testa. Come andrà questa sera? Non ci resta che attendere la nuova pioggia di numeri fortunati e scoprire le quote legate alla nuova giocata odierna.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 2 febbraio: numeri vincenti (205/2022)

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO, ECCO COME GIOCARE

Il SiVinceTutto Superenalotto permette di potersi accaparrare una bella vincita nel caso in cui il fortunato concorrente dovesse centrare tutti e sei i numeri estratti nel corso della serata dedicata all’estrazione. Solo tra poche ore conosceremo l’intera combinazione vincente e le relative quote rispetto al concorso di oggi 16 febbraio. Nel frattempo scopriamo in modo approfondito come tentare la fortuna e sperare di potersi accaparrare il premio più alto messo in palio.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 26 gennaio: numeri vincenti (204/2022)

Si gioca scegliendo 12 numeri preferiti su 90 e mettendoli in schedina al costo di 5 euro a giocata che potrà compiersi sia in ricevitoria che online. E’ necessario indovinare almeno la metà dei numeri giocati per poter vincere il premio più alto messo in palio. La possibilità di aggiudicarsi almeno un premio tra quelli disponibili è di 1 su 6. Il SiVinceTutto dà anche la possibilità di abbonarsi a più concorsi fino ad un massimo di 5 rispetto a quello aperto. Sul sito ufficiale del gioco, nella sezione “prova del gioco” è possibile mettere alla prova la propria fortuna, preparare le proprie giocate e scoprire quanto avresti vinto con quella stessa giocata nei concorsi passati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA