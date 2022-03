SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 16 marzo (211/2022)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: TORNA LA CACCIA AL “6”, COM’È ANDATA 7 GIORNI FA?

A distanza di sette giorni esatti torna l’appuntamento con il gioco del SiVinceTutto, il concorso targato Superenalotto che si rinnova nella prima serata del mercoledì con una nuova estrazione. Occorrerà attendere come sempre le 20.00 circa per scoprire i sei numeri vincenti che potrebbero far gioire più di qualche fortunatissimo concorrente. Il “6”, infatti, ogni settimana continua a far gola e la voglia di portarsi a casa un bel gruzzoletto non è da meno. Prima di dare una rinfrescata alle regole del gioco, diamo uno sguardo all’esito dell’ultima estrazione e scopriamo subito cosa è accaduto sette giorni fa, con la comparsa dei nuovi numeri vincenti.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 9 marzo: numeri vincenti (210/2022)

Anche in occasione dell’ultimo concorso del SiVinceTutto nessun giocatore è riuscito ad indovinare tutti e sei i numeri che vanno a costituire la combinazione vincente. Ormai da diverse settimane diventa sempre più difficile riuscire a mettere a segno l’intera sestina, ma nel precedente concorso in sei appassionati ci sono andati vicinissimi, avendo realizzato un “5” da mille euro a testa. In 129, grazie al “4” si sono portati a casa 113 euro ciascuno, mentre il “3” è stato intercettato da 1665 concorrenti che hanno ottenuto un premio da 39 euro a testa. Si passa infine al premio di consolazione di 10 euro andato nelle tasche degli oltre 9000 appassionati. Come andrà questa sera?

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 2 marzo: numeri vincenti (209/2022)

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO, ECCO COME GIOCARE

Per giocare al SiVinceTutto non occorre una grandissima preparazione, dal momento che una buona parte viene ‘giocata’ dalla Dea Bendata. Ciò che è richiesto a ciascun concorrente appassionato del gioco speciale del Superenalotto è quello di mettere in schedina 12 numeri su 90, sempre al prezzo di 5 euro e sperare di intercettarne la metà per portarsi a casa il premio più alto messo in palio. La giocata potrà avvenire sia in ricevitoria che online. Ad oggi il SiVinceTutto Superenalotto ha distribuito premi per un totale di oltre 88 milioni di euro in tutta Italia.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 23 febbraio: numeri vincenti (208/2022)

I concorrenti potranno anche decidere di fare una prova del gioco attraverso l’opzione apposita presente sul portale ufficiale. Anche in questo caso sarà sufficiente inserire i propri numeri preferiti per scoprire quanto avrebbero vinto con quella stessa giocata nei concorsi passati. Le probabilità di vincere con il nuovo SiVinceTutto sono salite di 924 volte rispetto a prima e nel dettaglio, la probabilità di aggiudicarsi almeno un premio passa da 1 su 20 a 1 su 6 dal momento che ogni concorrente può giocare 12 numeri e sperare di centrarne solo la metà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA