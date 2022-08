SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 17 agosto (233/2022)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI

Da pochissimi secondi sono ufficialmente terminate le estrazioni del SiVinceTutto Superenalotto in questo mercoledì 17 agosto 2022 e, come accade di consueto, noi de “IlSussidiario.net” siamo pronti a effettuare un accurato check degli esiti dei sorteggi unitamente a voi lettori, nell’auspicio di potervi accompagnare a un’esultanza figlia di una vincita che possa stravolgere positivamente la vostra quotidianità o, perlomeno, migliorarla.

Tuttavia, qualora così non fosse, vi consigliamo di stare alla larga dalla fretta e di aspettare a ridurre in mille pezzi la vostra bolletta di gioco, poiché occorrerà comprendere se un premio di seconda fascia possa essere stato comunque agguantato. Infatti, oltre che con il “6”, è possibile vincere anche con “punti 5”, “punti 4”, “punti 3” e addirittura con “punti 2”. Quindi, il consiglio finale è quello di osservare con attenzione i numeri vincenti di stasera, eseguendo un controllo ulteriore in ricevitoria o, in alternativa, su SisalTV, sui siti ufficiali del SiVinceTutto Superenalotto e su quello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 17 AGOSTO 2022

Combinazione vincente:

9 – 75 – 88 – 54 – 46 – 86

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: IN ARRIVO RICCHI PREMI?

Altro giro, altra corsa: torna oggi, mercoledì 17 agosto 2022, il terzo appuntamento dell’ottavo mese dell’anno con il SiVinceTutto, concorso strettamente connesso al Superenalotto e che si tiene ogni mercoledì dell’anno, facendo trattenere il respiro a milioni di scommettitori, speranzosi di potersi accaparrare il ricco montepremi in palio e di potersi lasciare andare a un’irrefrenabile esultanza insieme ai loro affetti più cari e fidati. La Dea Bendata avrà scelto di schierarsi dalla parte dei giocatori quest’oggi oppure no? Per saperlo con certezza incontrovertibile, occorrerà aspettare le ore 20, quando la sestina del giorno sarà resa nota in via ufficiale. Prima di esaminare nel dettaglio gli esiti dell’estrazione di oggi, andiamo a scoprire che cosa è avvenuto sette giorni fa, seguendo le indicazioni rese disponibili dal sito internet Agipronews.

Nessun “6” nell’estrazione di mercoledì 10 agosto del SiVinceTutto SuperEnalotto (la combinazione vincente è stata 13 15 36 55 60 62), dove sono stati centrati sei “5” da 931,89 euro. Realizzati anche 131 punti “4” da 102,93 euro, 1.219 punti “3” da 49,24 euro e 7.922punti “2” da 10,77 euro l’uno. In totale le vincite sono state 9.278, per un importo pari a 164.418,67 euro.

COME SI GIOCA AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO? LE REGOLE

Quali sono le regole da conoscere per giocare correttamente al SiVinceTutto Superenalotto? In totale sincerità, esse risultano essere davvero esigue da un punto di vista strettamente numerico e di facile comprensione: nel caso anche voi foste tentati dalla possibilità di sfidare a braccio di ferro la buona sorte, dovreste infatti limitarvi a inserire nella vostra bolletta di gioco 12 numeri – scelti tra i 90 disponibili – al costo di 5 euro. Dopodiché, tutto quello che dovrete fare sarà incrociare le dita, affidarvi a riti scaramantici o al vostro amuleto di fiducia e augurarvi di centrare il 6.

Peraltro, con il SiVinceTutto Superenalotto, come accade puntualmente ormai per tutte le altre lotterie presenti sul suolo nazionale, la giocata potrà essere effettuata non solo fisicamente in ricevitoria, ma anche via web: in questa maniera, i concorrenti del SiVinceTutto potranno accedere alla scommessa facendo ricorso allo spazio presente sul portale telematico. La procedura è in tutto e per tutto simile a quella cartacea: sarà sufficiente barrare i numeri preferiti e, al tempo stesso, si potrà osservare ciò che si sarebbe potuto intascare nei concorsi precedenti con i numeri selezionati.

