SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 17 novembre (246/2021)

IL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, NUOVA CACCIA AL NUOVO “6”!

Torna l’attesa in vista del nuovo concorso del SiVinceTutto, in programma come sempre nella prima serata di oggi, mercoledì 17 novembre 2021. Si tratta del concorso speciale targato Superenalotto che ogni settimana ci tiene compagnia dando l’opportunità ai suoi appassionati di poter intercettare le sei fatidiche cifre estratte. In caso di serata fortunata, si potrà festeggiare in grande stile, ma ad ogni modo l’intero montepremi in palio sarà comunque suddiviso tra le varie categorie di vincite previste.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 10 novembre: numeri vincenti (245/2021)

Così è successo anche lo scorso mercoledì, quando nessun concorrente è riuscito ad intercettare l’intera combinazione fortunata estratta. Nonostante questo in tre sono comunque riusciti a vincere il premio più alto della serata corrispondente al “5” del valore di oltre 2000 euro a testa. Meno cospicua la vincita ricevuta dai 103 concorrenti che indovinando il “4” hanno ottenuto il premio da 143 euro a testa. Si scende a 50 euro, ovvero la somma intascata dai quasi 1300 concorrenti che si sono fermati a metà della combinazione vincente, mentre il “2” ha permesso ad oltre 8200 appassionati di ricevere il premio di consolazione di 11 euro ciascuno.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 3 novembre: numeri vincenti (244/2021)

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

COME GIOCARE AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Manca ancora qualche ora alla nuova estrazione del SiVinceTutto Superenalotto che come da tradizione andrà in scena dalle ore 20 in punto. Intanto c’è ancora un po’ di tempo per poter imparare a giocare al concorso del mercoledì sera e tentare la sorte. Per giocare è necessario scegliere almeno 12 numeri su 90, sempre al prezzo di 5 euro a puntata e metterli sulla propria schedina o in ricevitoria oppure giocando direttamente online. In questo caso però occorre essere titolari di un conto di gioco aperto su uno dei siti autorizzati.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 27 ottobre: numeri vincenti (243/2021)

E’ possibile “esercitarsi” prima della giovata vera e propria procedendo alla “prova del gioco” attraverso il sito ufficiale del SiVinceTutto. Ricordiamo inoltre a coloro che si avvicinano per la prima volta al gioco, che per tentare la fortuna c’è tempo fino alle 19.30. Successivamente si potrà tornare a giocare tutti i giorni dalle 6 alle 23.55 in vista dell’estrazione che tornerà puntuale la prossima settimana e che ripartirà come sempre da zero in quanto il montepremi sarà tutto distribuito nel corso della serata dedicata al concorso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA