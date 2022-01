SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 19 gennaio (203/2022)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: TORNA LA CORSA AL “6”

Torna questa sera, mercoledì 19 gennaio 2022, l’appuntamento in compagnia del SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto che si rinnova settimanalmente con una ventata di ricchi premi. L’obiettivo dei concorrenti è sempre quello di riuscire a centrare le sei cifre vincenti che vanno a comporre la sestina fortunata ma da qualche tempo la Dea Bendata non dà segni di vita. Nonostante questo, tuttavia, il montepremi in palio anche in assenza del “6” viene distribuito tra le altre categorie di vincita, come previsto dal regolamento del gioco. Come è andata nel precedente concorso?

Lo scorso mercoledì grazie al SiVinceTutto sono state realizzate in totale quasi 9000 vincite per un importo complessivo di oltre 174 mila euro distribuiti in tutta Italia. Tuttavia, nessun concorrente è riuscito ad intercettare la sestina fortunata mentre in quattro sono arrivati vicinissimi all’obiettivo conquistando un premio di quasi 1500 euro a testa. Sono stati 93 coloro che si sono portati a casa un gruzzoletto di 153 euro grazie al “4”, mentre è sceso a 51 il premio andato nelle tasche dei 1247 appassionati che hanno indovinato metà combinazione. In 7569 concorrenti si sono fermati al premio di consolazione del valore di 11,95 euro a testa con il “2”, ovvero la vincita più bassa della serata.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/

COME SI GIOCA AL SIVINCETUTTO?

A partire dalle ore 20.00 si riaccendono i riflettori sul terzo concorso del nuovo anno all’insegna del SiVinceTutto Superenalotto, anche se ad oggi non ha ancora permesso di poter sognare alla grande con una maxi vincita. Mentre si attende con ansia che la Dea Bendata possa tornare a fare capolino tra i numerosi concorrenti del mercoledì sera, noi andiamo alla scoperta delle regole del gioco che restano sempre le medesime nel nuovo anno. Per giocare al SiVinceTutto basta davvero poco: occorre scegliere almeno 12 numeri su 90 e metterli in schedina al prezzo di 5 euro, recandosi in ricevitoria oppure direttamente online previa apertura di un conto di gioco su uno dei siti autorizzati.

A differenza degli altri giochi, il SiVinceTutto permette di giocare il doppio dei numeri facendo così raddoppiare anche la possibilità di vincita. Con ben 12 numeri in gioco, infatti, la probabilità di aggiudicarsi almeno un premio passa da 1 su 20 a 1 su 6. Fino ad un massimo di cinque concorsi consecutivi a quello attivo sarà possibile anche abbonarsi. L’importante è non perdere di vista l’obiettivo rappresentato come sempre dal “6”. In bocca al lupo!



