SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 19 ottobre, concorso 242/2022

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: GRANDI MONTEPREMI IN ARRIVO?

Nella giornata di oggi, mercoledì 19 ottobre, come d’abitudine verranno estratti i numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto. Si tratta di un gioco collegato al Superenalotto la cui estrazione viene fatta solo il mercoledì e non si può escludere che la giornata di oggi frutterà dei ricchi montepremi per qualche fortunato giocatore. Per scoprirlo e dirlo con certezza, però, bisognerà attendere le 20, orario in cui verranno estratti i 6 numeri fortunati. Nel frattempo, recuperiamo l’esito dell’estrazione di settimana scorsa, grazie al resoconto pubblicato su Agipronews.

Nessun 6 è stato estratto mercoledì scorso, 12 ottobre, nel SiVinceTutto Superenalotto, e la combinazione vincente è stata 15 26 40 41 62 68. Sono stati, però, centrati quattro punti “5”, per un valore di 1.444,81 euro. 102 punti, invece, sono stati realizzati con “4”, per 136,64 euro l’uno, mentre i “3” hanno totalizzato 1.251 punti per un valore di 49,59 euro. Infine, sono stati estratti 7.575 punti “2” da 11,64 euro l’uno. In totale sono stati vinti 169.926,61 euro, grazie al 8.932 punti centrati.

COME SI GIOCA AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO?

Quesito fondamentale per chiunque voglia tentare la fortuna con il SiVinceTutto Superenalotto è, ovviamente, come fare per giocare. Scommettere è semplicissimo, anche per chiunque non sia esattamente avvezzo al mondo delle scommesse, e vale la pena ricordare che tutte le regole dettagliate possono essere facilmente reperite sul portale dedicato al gioco. Comunque sia, chi vuole giocare al SiVinceTutto Superenalotto non dovrà fare altro che indicare nella sua bolletta di gioco una sequenza di 12 numeri compresi tra l’1 e il 90, al prezzo di 5 euro. Non bisognerà poi fare altro che attendere l’estrazione, che viene fatta il mercoledì alle 20, e incrociare le dita.

Infine, sottolineiamo anche che la giocata, oltre che nelle ricevitorie abilitate, il cui elenco è reperibile sul sito del SiVinceTutto Superenalotto, può essere fatta online. Per farlo basta collegarsi al portale dedicato, cliccando sull’apposito pulsante ed, infine, indicando i propri 12 numeri fortunati sulla schedina digitale.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 19 OTTOBRE 2022

Combinazione vincente

