SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 2 febbraio (205/2022)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: TORNA LA CACCIA AL “6”

E’ mercoledì, ed in perfetto clima sanremese sono in tanti ad attendere il nuovo concorso del SiVinceTutto targato come sempre Superenalotto. Si tratta dell’appuntamento settimanale del mercoledì sera che si rinnova anche oggi 2 febbraio con la prima estrazione del nuovo mese. In tanti sperano di poter intercettare l’intera combinazione vincente che permetterà ai più fortunati di portarsi a casa un ricco premio grazie al “6”. Tuttavia non mancano le altre interessanti categorie di vincita.

Prima di rivedere come sempre quali sono le regole del gioco che si prepara a fare ritorno in ricevitoria ed online, scopriamo quali sono stati i principali risultati legati all’ultimo concorso di gennaio. Il mese si è chiuso senza alcun concorrente pronto a trionfare in occasione di un ricco “6”. Sono stati in nove ad avvicinarsi ad un soffio dall’obiettivo ma fermandosi al “5” che ha fruttato a ciascuno di loro 677,27 euro. In 128 hanno indovinato quattro numeri della combinazione ottenendo 114 euro mentre sono stati 1571 coloro che centrando il “3” hanno concluso la serata con 41 euro in più. Poco più di 9 mila concorrenti hanno indovinato appena 2 numeri con una vincita di 10 euro a testa. Questa sera potrete tornare il fatidico e ricco “6”? Occorrerà attendere le ore 20.00 per scoprire la nuova combinazione e le relative quote.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO, LE REGOLE DEL CONCORSO SUPERENALOTTO

Se sentite che la Dea Bendata questa sera potrebbe essere dalla vostra parte, allora non vi resta che approfittarne per riuscire a mettere a segno le sei cifre vincenti della nuova estrazione del SiVinceTutto. Mancano ancora alcune ore prima di scoprire i fatidici numeri vincenti, ma nell’attesa possiamo rispolverare le regole salienti del gioco speciale del Superenalotto. Intanto vi diciamo subito che per aderire alla nuova giocata odierna sarà possibile farlo non solo attraverso la propria ricevitoria di fiducia ma anche online. Ad ogni modo la giocata al SiVinceTutto avrà un costo di 5 euro.

Per partecipare sarà necessario scegliere 12 numeri su 90 e metterli in gioco. Come potrete notare, avrete il doppio delle possibilità di poter mettere a segno una ricca vincita rispetto ai tradizionali concorsi. Per giocare nel giorno dedicato all’estrazione avrete tempo fino alle ore 19.30 mentre in generale potrete farlo tutti i giorni dalle 6 alle 23.55. Anche in assenza di un vincitore con punti 6, tutto il montepremi sarà distribuito tra le altre categorie di vincite nel corso della serata dell’estrazione. In bocca al lupo!



