SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 2 marzo (209/2022)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: RICOMINCIA LA CACCIA AL “6”!

Nella prima serata del mercoledì, si rinnova l’appuntamento con la Dea Bendata grazie al nuovo concorso del SiVinceTutto Superenalotto. Oggi di oggi 3 marzo 2022 è il primo del mese e giunge come da tradizione alle ore 20.00 in punto. L’obiettivo è quello di centrare tutti e sei i numeri della combinazione per poter entrare in possesso del ricco jackpot in palio. In caso contrario, sarà distribuito tra le altre categorie di vincita. E’ quello che è accaduto anche sette giorni fa, in occasione dell’ultimo appuntamento di febbraio, quando nessun concorrente è riuscito a centrare l’intera combinazione vincente.

Solo un fortunatissimo appassionato è invece riuscito a intercettare il “5” di oltre 6mila euro mentre il successivo premio ha avuto un valore di 119 euro: è quanto entrato nelle tasche dei 125 concorrenti che hanno indovinato quattro numeri. Sono stati 1427 i concorrenti che indovinando metà della combinazione hanno vinto 46 euro a testa, mentre in oltre 8400 appassionati si sono dovuti accontentare del premio di consolazione di 11 euro a testa. Come andrà questa sera? Ancora poche ore prima di poterlo scoprire!

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO, COME SI GIOCA AL CONCORSO SPECIALE DEL SUPERENALOTTO

In attesa dei nuovi numeri vincenti che andranno a caratterizzare il primo concorso di marzo all’insegna del SiVinceTutto, possiamo sempre rispolverare le regole del gioco speciale targato Superenalotto e che permette di vincere un bel gruzzoletto. Le possibilità di intercettare la combinazione vincente o parte di essa raddoppiano dal momento che è possibile scegliere ben 12 numeri preferiti al costo di 5 euro a schedina. Ne basterà indovinare sei per iniziare i festeggiamenti nella prima serata del mercoledì.

Per giocare basterà completare la schedina presso la propria ricevitoria di fiducia oppure online, attraverso le stesse modalità. Ricordiamo che si potrà sfidare la sorte anche con la modalità Quick Pick, ovvero la giocata casuale. Chi vorrà affidarsi al destino, dunque, potrà farlo attraverso questa modalità casuale che permette di spendere tra 5 e 100 euro. Da che parte girerà la fortuna questa sera?



