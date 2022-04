SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 20 aprile (216/2022)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: CACCIA AL “6”, COM’È ANDATA 7 GIORNI FA?

Nella giornata di oggi, mercoledì 20 aprile 2022, va di nuovo in scena il SiVinceTutto, concorso collegato al Superenalotto, con una estrazione che speriamo possa rivelarsi foriera di buona sorte. Alle 20 della giornata odierna si capirà se i 6 numeri vincenti offriranno una gioia inattesa ai giocatori, lanciati all’inseguimento di una vittoria che cambi in meglio la loro vita. Tuttavia, prima di avventurarci alla scoperta degli esiti dell’estrazione odierna, beneficiamo di questo spazio per dare un’occhiata a quanto si è verificato mercoledì scorso, concentrandoci sugli esiti e sulle vincite centrate.

Nessun 6 nell’estrazione di mercoledì 13 aprile del SiVinceTutto Superenalotto (la combinazione vincente è stata 2 9 18 50 57 76), ma sono stati centrati quattro “5” da 1.429,79 euro. Realizzati anche 147 punti “4” da 93,83 euro, 1.699 punti “3” da 36,13 euro e 9.136 punti “2” da 9,55 euro l’uno. In totale le vincite sono state 10.986, per un importo pari a 168.145 euro.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 20 APRILE 2022

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, REGOLE: COME SI GIOCA?

Riepiloghiamo ora le regole del SiVinceTutto Superenalotto e iniziamo a fornirvi rassicurazioni, dato che sono incredibilmente esigue dal punto di vista numerico e di agevole comprensione. Qualora anche voi vogliate sfidare la sorte, vi annunciamo che ciascun concorrente dovrà inserire in schedina 12 numeri su 90, al prezzo di 5 euro, e, dopodiché, augurarsi di intercettarne la metà per mettervi in tasca il premio più elevato messo in palio. Precisazione importante: la giocata potrà essere effettuata in ricevitoria oppure, in alternativa, sul web.

I concorrenti potranno anche tentare di sperimentare il gioco mediante l’opzione apposita che campeggia sul sito ufficiale. Anche in questo caso, sarà necessario barrare i propri numeri preferiti per comprendere quanto si sarebbe vinto con quella medesima giocata nei concorsi precedenti. Le probabilità di vincere con il nuovo SiVinceTutto sono salite di 924 volte rispetto all’inizio e quella di aggiudicarsi almeno uno dei premi in palio è passata da 1 su 20 a 1 su 6, in quanto ogni concorrente può selezionare 12 numeri e augurarsi di centrarne anche solo la metà.











