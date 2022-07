SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 20 luglio (229/2022)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: RICCHI PREMI IN ARRIVO?

Penultimo appuntamento del settimo mese dell’anno con il SiVinceTutto, concorso legato al Superenalotto che va in scena ogni mercoledì e tiene con il fiato sospeso milioni di scommettitori. Anche la nuova estrazione della giornata odierna, 20 luglio 2022, è attesa con grandi aspettative, ma i giocatori, per poter accertare se la buona sorte sarà dalla loro parte, occorrerà giocoforza attendere le ore 20 della giornata odierna, quando la sestina del giorno verrà ufficialmente rivelata. Prima di esaminare gli esiti dell’estrazione di oggi, eseguiamo una rapida ricognizione di quanto è avvenuto sette giorni fa, seguendo le indicazioni che vengono rese disponibili dal sito internet specializzato “Agipronews”.

Festa in formato ridotto nell’estrazione di mercoledì 13 luglio 2022 di SiVinceTutto SuperEnalotto: nessun “6” realizzato (la combinazione vincente è stata 1 20 44 54 71 83), ma in compenso sono stati centrati otto “5” da 660,68 euro. Realizzati anche 107 punti “4” da 119,13 euro, 1.344 punti “3” da 42,21 euro e 7.896 punti “2” da 10,21 euro l’uno. In totale le vincite sono state 9.355, per un importo pari a 155.380,75 euro.

COME SI GIOCA AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO? LE REGOLE

Le regole del SiVinceTutto Superenalotto sono davvero esigue da un punto di vista numerico e anche di facile comprensione. In questo modo, anche i meno avvezzi al mondo delle lotterie, non rischiano di imbattersi in difficoltà enormi sotto il profilo della compilazione della schedina. Qualora aveste intenzione di tentare la sorte, dovrete infatti limitarvi a inserire all’interno della vostra bolletta di gioco 12 numeri – scelti tra i 90 disponibili – al costo di 5 euro, e, espletata tale procedura, incrociare le dita, sperando di intercettarne la metà per agguantare il 6.

Nel caso del SiVinceTutto Superenalotto, come puntualmente si verifica per tutte le altre lotterie presenti sul suolo nazionale, la giocata potrà essere effettuata in ricevitoria o direttamente via web: i concorrenti del SiVinceTutto potranno infatti accedere alla scommessa facendo anche eventuale ricorso allo spazio presente sul portale telematico. La procedura è del tutto analoga a quella “cartacea”: basta barrare i numeri preferiti e, al tempo stesso, sarà possibile osservare quanto si sarebbe potuto vincere nei concorsi precedenti coi numeri selezionati.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 20 LUGLIO 2022

Combinazione vincente:

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











