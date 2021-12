SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 22 dicembre (251/2021)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: CACCIA AL “6” PRIMA DI NATALE!

Anche in questo mercoledì, 22 dicembre 2021, si rinnova l’appuntamento con la fortuna in occasione del concorso SiVinceTutto Superenalotto che andrà in scena a partire dalle ore 20.00 in punto. Sei cifre potrebbero ridare speranza ad un fortunatissimo concorrente che potrebbe ritrovarsi con un bellissimo regalo sotto l’albero di Natale in vista di quello che si preannuncia essere uno degli ultimi appuntamento dell’anno in compagnia del concorso settimanale. Prima di scoprire in che modo poter convincere la Dea Bendata ad essere generosa con i numerosi concorrenti, vediamo quali sono stati i principali risultati messi a segno nel corso dell’ultimo concorso del passato mercoledì.

Ancora una volta nessun concorrente del SiVinceTutto è riuscito nell’impresa di centrare il fatidico “6”, ma come previsto dalle regole del gioco, tutto il montepremi è stato comunque distribuito tra le varie categorie di vincite. In quattro si sono avvicinati moltissimo all’obiettivo con ben cinque numeri indovinati, portandosi a casa 1.613,31 euro a testa. Sono stati 117 i concorrenti che centrando il “4” si sono ritrovati con 133 euro in più in tasca. IL “3” ha invece fruttato a 1465 appassionati appena 47 euro per non parlare del “2”, il classico premio di consolazione, che ha permesso di incassare solo 11 euro. La speranza è tuttavia quella di poter intercettare la ricca vincita in occasione del concorso che giunge alla vigilia del Santo Natale.

GIOCARE AL SIVINCETUTTO: COME PARTECIPARE AL CONCORSO

Una nuova estrazione del SiVinceTutto tornerà anche oggi ad appassionare migliaia di concorrenti in tutta Italia, desiderosi di mettere le mani sul ricco “6”. Come provare a rendere fortunata la serata di oggi 22 dicembre? Intanto diamo uno sguardo alle regole che ci permettono di aderire al concorso speciale del Superenalotto. Il requisito richiesto è quello di scegliere i propri 12 numeri fortunati mettendoli in gioco al costo di 5 euro a schedina. Ne basterà indovinare solo sei per ottenere il premio più alto messo in palio! La giocata può come sempre svolgersi presso la propria ricevitoria fisica di fiducia oppure online, su uno dei siti autorizzati, previa apertura di un conto di gioco.

Ad oggi il gioco ha permesso di distribuire in tutta Italia quasi 86 milioni di euro. Per giocare c’è tempo tutti i giorni, dalle 6 del mattino alle 23.55, ogni volta che avrete l’ispirazione con le giuste cifre da mettere in gioco. Nel giorno dedicato all’estrazione, però, l’orario varia leggermente in quanto ci sarà la possibilità di tentare la sorte solo fino alle 19.30. Per non perdere la possibilità di farvi baciare dalla Dea Bendata, infine, non dimenticate di abbonarvi a più concorsi: il SiVinceTutto permette di farlo fino a un massimo di 5 concorsi consecutivi rispetto a quello aperto.

