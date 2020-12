SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 23 dicembre: numeri vincenti (246/2020)

I numeri vincenti dell’ultimo SiVinceTutto Superenalotto prima di Natale sono appena stati estratti ma purtroppo non ci sarà alcun super premio sotto l’albero. Nessun concorrente è infatti riuscito ad indovinare la combinazione vincente composta da tutti e sei i numeri e così il montepremi della serata è stato distribuito tra tutti gli altri vincitori, a partire dai 10 fortunati che centrando il “5” si sono portati a casa un interessante premio del valore di 671,75 euro a testa. Non meno interessante la vincita di poco inferiore a 70 euro andata nelle tasche dei 232 concorrenti che hanno intercettato il “4”. Sono 2.412 coloro che centrando il “3”, ovvero metà della combinazione vincente, hanno ottenuto una vincita pari a 29,89 euro.

Sono stati quasi 12 mila, infine, i concorrenti che con soli due numeri su sei della combinazione estratta al SiVinceTutto di oggi 23 dicembre si accontenteranno del premio di consolazione del valore di 8,64 euro. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SIVINCETUTTO

Combinazione vincente:

10 – 84 – 48 – 2 – 76 – 12

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ATTESA PER IL CONCORSO NUMERO 246!

Mancano poche ore al Natale ed ancor meno alla nuova estrazione del SiVinceTutto SuperEnalotto, lo speciale concorso che ci tiene compagnia ogni mercoledì sera, a partire dalle ore 20.00. E’ questa “l’ora X” da segnare in occasione del nuovo appuntamento settimanale, l’ultimo prima dell’inizio ufficiale delle festività natalizie e che porterà molti concorrenti italiani a sperare di poter realizzare la massima vincita in palio e poter mettere un bel gruzzoletto sotto l’albero. Ad oggi il SiVinceTutto ha distribuito premi per un totale di oltre 76,2 milioni di euro, mentre solo nell’ultimo concorso sono state realizzate oltre 11 mila euro del valore di quasi 200 mila euro.

L’ultimo SiVinceTutto è stato un concorso particolarmente fortunato in quanto ha permesso ad un giocatore di collezionare la sestina vincente e portarsi a casa l’interessante cifra di 63.610 euro. Interessante anche il secondo premio realizzato grazie al “5” da quattro concorrenti e pari a 1.679 euro. In 121 hanno invece indovinato il “4” portandosi a casa 133 euro mentre la metà della combinazione è stata messa a segno da 1570 concorrenti che hanno collezionato 39 euro. Premio di consolazione da 5,16 euro nelle tasche dei 9631 appassionati del SiVinceTutto.

SIVINCETUTTO: COME SI GIOCA? LE DRITTE

Giocare al SiVinceTutto, lo speciale concorso SuperEnalotto, è come sempre molto semplice e comporta il dover seguire poche regole. Ogni concorrente, infatti, dovrà avere ben in mente i 12 numeri da giocare settimanalmente e mettere in schedina al corso di 5 euro. E’ importante indovinarne sei per potersi accaparrare il premio maggiore messo in palio ricordando sempre che il montepremi del concorso sarà distribuito in una sola sera, quella cioè dell’estrazione. Per vincere basterà indovinare almeno due numeri ma le categorie più interessanti sono certamente rappresentate dal “6” e dal “5”.

La giocata potrà essere eseguita nella tradizionale ricevitoria ma nulla vieterà al concorrente di poter tentare la fortuna anche online premia apertura di un conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online. Chi vorrà provare il SiVinceTutto in maniera virtuale prima di cimentarsi realmente, potrà farlo accedendo al sito ufficiale e cliccando su “Prova del gioco” dove potrà compilare la schedina virtuale e scoprire quanto avrebbe potuto vincere.



