SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 23 febbraio (208/2022)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: NUOVA CACCIA AL “6”!

Il mercoledì sera, a partire dalle ore 20.00, la Dea Bendata potrebbe tornare a baciare qualche fortunato concorrente del SiVinceTutto, il concorso speciale targato Superenalotto che torna anche oggi, 23 febbraio 2022, con un nuovo appuntamento. L’intento del gioco è quello di indovinare tutti e sei i numeri che formano la combinazione vincente. Questo porterà ad accaparrarsi del ricco jackpot in palio. In caso contrario, il montepremi sarà suddiviso tra le altre categorie di vincite disponibili.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 16 febbraio: numeri vincenti (207/2022)

Come da tradizione, prima di immergerci nelle regole del gioco, andiamo alla scoperta dei risultati realizzati sette giorni fa, in occasione del precedente concorso del SiVinceTutto. Anche nel passato mercoledì, nessun concorrente è riuscito a centrare la ricca combinazione passando così alla distribuzione del jackpot tra le 9330 vincite realizzate. In due concorrenti, grazie al “5” sono riusciti a portarsi a casa un bel gruzzoletto da tremila euro a testa. In 125 hanno invece indovinato quattro numeri e questo ha portato ad un premio da 116 euro a testa. E’ stato di 48 euro quello incassato dai 1322 concorrenti che hanno intercettato metà combinazione. Infine i meno fortunati sono stati i quasi 8mila concorrenti che si sono dovuti accontentare del premio di consolazione di 11 euro con il “2”. Andrà meglio nella prima serata di oggi? Lo scopriremo tra poche ore!

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 9 febbraio: numeri vincenti (206/2022)

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO, ECCO COME SI GIOCA AL CONCORSO SPECIALE DEL SUPERENALOTTO

Sono poche e semplici le regole che permettono di partecipare al concorso SiVinceTutto Superenalotto del mercoledì sera. Come abbiamo già anticipato, lo scopo del gioco è quello di riuscire ad intercettare la combinazione vincente formata da sei numeri. Per riuscirci avremo però il doppio delle possibilità in quanto sarà possibile scegliere 12 numeri preferiti e metterli sulla propria schedina al costo di 5 euro. Ne basterà indovinare la metà per accaparrarsi il premio maggiore messo in palio.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 2 febbraio: numeri vincenti (205/2022)

La giocata potrà essere eseguita sia in ricevitoria ma anche online ed in questo caso le modalità non cambiano ma è necessario aprire un conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online. In merito alle modalità di gioco, al SiVinceTutto sarà possibile anche giocare in modalità Quick Pick, ovvero attraverso la giocata casuale, i cui numeri saranno generati, appunto, in modo del tutto casuale. E’ sicuramente la modalità che permette di affidarsi completamente al caso ed al giocatore sarà richiesto solo di scegliere quanto spendere tra i vari tagli di gioco disponibili, da 5 a 100 euro.

