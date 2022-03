SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 23 marzo (212/2022)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: TORNA LA CACCIA AL “6”, COM’È ANDATA 7 GIORNI FA?

Il SiVinceTutto, concorso targato Superenalotto, torna con una nuova estrazione – a distanza di sette giorni dal precedente – nella serata di oggi, mercoledì 23 marzo 2022. La verità si conoscerà soltanto quando sull’orologio scoccheranno le 20 e si capirà se i sei numeri vincenti regaleranno una gioia inattesa agli scommettitori, che sognano un successo in grado di cambiare la loro esistenza. D’altro canto, a chi non fa gola il 6? Prima di gettarci a capofitto alla scoperta dell’estrazione odierna, diamo un’occhiata a quanto è accaduto mercoledì scorso e vediamo com’è andata ai giocatori.

Purtroppo, anche in occasione dell’ultimo concorso del SiVinceTutto nessun giocatore è riuscito a indovinare tutti e sei i numeri che vanno a costituire la combinazione vincente. Tuttavia, sono stati 4 gli appassionati che sono andati a un passo dal coronamento dell’impresa, centrando un “5” da 1499,40 euro a testa. In 118, grazie al “4” si sono portati a casa 122,58 euro ciascuno, mentre il “3” è stato intercettato da 1.634 concorrenti, che hanno conquistato un premio da 39,40 euro a testa. Infine, spazio al premio di consolazione da 10,27 euro andato nelle tasche dei quasi 9mila appassionati che hanno fatto “2”. Questa sera sarà finalmente giunto il momento giusto per spezzare il lungo digiuno legato al 6?

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 23 MARZO 2022

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, COME SI GIOCA?

Quali sono le regole da conoscere per sfidare la sorte e giocare al SiVinceTutto, speciale gioco del Superenalotto? Vi rassicuriamo subito, dicendovi che non viene richiesta alcuna grande conoscenza specifica. Ma cosa è richiesto a ciascun concorrente? Semplicemente di inserire in schedina 12 numeri su 90, sempre al prezzo di 5 euro, e, dopodiché, incrociare le dita, augurandosi di intercettarne la metà per intascarsi il premio più alto messo in palio. Vale la pena rammentare che la giocata potrà essere effettuata tanto in ricevitoria, quanto online.

I partecipanti alla lotteria potranno anche decidere di sperimentare il gioco mediante l’opzione apposita che campeggia sul portale telematico ufficiale. Anche in questo caso sarà necessario “barrare” i propri numeri preferiti per sapere quanto si sarebbe vinto con quella stessa giocata nei concorsi precedenti. Le probabilità di vincere con il nuovo SiVinceTutto sono salite di 924 volte rispetto a prima e quella di aggiudicarsi almeno uno dei premi in palio è passata da 1 su 20 a 1 su 6, in quanto ogni concorrente può giocare 12 numeri e auspicare di centrarne anche solo la metà.

