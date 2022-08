SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 24 agosto (234/2022)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: NUOVE VINCITE IN ARRIVO?

Si rinnova l’appuntamento con la fortuna in occasione del gioco SiVinceTutto, il concorso speciale targato Superenalotto in programma nella prima serata di oggi, mercoledì 24 agosto 2022. Si tratta del quarto e penultimo appuntamento di questo mese che si chiuderà proprio con una nuova estrazione. In migliaia di appassionati anche questa sera si ritroveranno a consultare la propria schedina speranzosi di poter accaparrarsi il ricco premio messo in palio ma per sapere se la serata si è rivelata davvero fortunata occorrerà attendere almeno le ore 20.00, quando cioè sarà resa nota la nuova combinazione vincente.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 17 agosto (233/2022)

Prima di scoprire quali saranno gli esiti del nuovo appuntamento con il SiVinceTutto odierno, non ci resta che dare uno sguardo ai dati relativi al concorso speciale Superenalotto della passata settimana, resi noti come sempre dall’affidabile portale del gioco. Nell’ultima estrazione sono state realizzate 8.756 vincite, per un totale di 156.599 euro. Un fortunatissimo concorrente, centrando il “6” si è portato a casa la somma di 50.443,55 euro; in 4 hanno invece centrato il “5” intascando un gruzzoletto di 1.331,59 euro a testa. In 92 si sono dovuti accontentare di 139 euro a testa con il “4” mentre il “3” è stato centrato da 1219 concorrenti che hanno ottenuto un premio di 39 euro. Appena 5 euro, la vincita con “2” entrata nelle tasche di 7440 appassionati.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 10 agosto (232/2022)

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 24 AGOSTO 2022

Combinazione vincente:

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

COME SI GIOCA AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO? LE REGOLE

Come andrà nel concorso di oggi 24 agosto del SiVinceTutto Superenalotto? Lo scopriremo solo poco dopo le ore 20.00 ma nel frattempo sarà utile dare uno sguardo alle regole del concorso per coloro che si avvicinano per la prima volta. Tutto si svolgerà in maniera estremamente semplice poiché le regole da tenere a mente saranno davvero esigue. Tanto per fare chiarezza, sarà sufficiente inserire nella vostra bolletta di gioco 12 numeri – scelti tra i 90 disponibili – al costo fisso di 5 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 3 agosto (231/2022)

A questo punto dovrete solo incrociare le dita ed attendere il momento vero e proprio dell’estrazione, quando saranno svelati i numeri vincenti del SiVinceTutto. Potrete tentare la fortuna eseguendo la vostra giocata in ricevitoria, magari proprio quella fortunata e di fiducia, ma anche online tramite il portale. Poco cambia: se vorrà la Dea Bendata saprà perfettamente come trovarvi, quindi niente paura! La procedura infatti è la medesima così come il costo della giocata. In occasione del penultimo appuntamento del mese, vi auguriamo in bocca al lupo!











© RIPRODUZIONE RISERVATA