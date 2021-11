SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 24 novembre (247/2021)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, CACCIA AL NUOVO “6”!

E’ arrivato il momento di una nuova estrazione del concorso SiVinceTutto Superenalotto, in scena nella prima serata di oggi, mercoledì 24 novembre 2021. Si tratta dell’appuntamento settimanale con la Dea Bendata che permette di poter entrare in possesso di un bel gruzzoletto centrando il fatidico “6”. In assenza di questa vincita, l’intero montepremi sarà comunque distribuito nel corso della serata del concorso tra le altre categorie di vincite. Da qui il nome particolare del gioco che ogni mercoledì appassiona migliaia di concorrenti da tutta Italia.

Nell’ultimo concorso, la Dea Bendata è stata particolarmente generosa con un concorrente che è riuscito a centrare tutte e sei le cifre estratte portandosi a casa il primo premio messo in palio di oltre 52 mila euro. In otto si sono fermati a cinque numeri con una vincita a testa di 759 euro. Si è scesi a soli 87 euro con il “4” intercettato da 168 appassionati del SiVinceTutto, mentre coloro (quasi duemila) che hanno centrato metà della combinazione, si sono dovuti accontentare di 28 euro in più in tasca. Infine, è stato di 5 euro il premio di consolazione incassato dagli oltre 10mila concorrenti che hanno tentato la fortuna fermandosi ad appena due numeri vincenti.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: ECCO COME SI GIOCA

In attesa dei nuovi numeri vincenti che segneranno il termine del nuovo concorso SiVinceTutto di oggi, conosciamo meglio il gioco speciale targato Superenalotto. L’obiettivo lo abbiamo già appreso: centrare i sei numeri vincenti che saranno estratti appena dopo le ore 20.00, una volta alla settimana, nella serata del mercoledì. Ma come poter partecipare attivamente? Le regole sono molto semplici e chiare: basta scegliere e mettere in gioco almeno 12 numeri su 90, sempre al prezzo di 5 euro a puntata. Il fatto di poter giocare 12 numeri, chiaramente, raddoppia anche le possibilità di vincita.

Per giocare è necessario recarsi in ricevitoria e compilare l’apposita scheda di gioco o, in alternativa, procedere con la giocata online, previa apertura di un conto di gioco presso uno dei siti autorizzati. Ci si può abbonare alla propria combinazione preferita fino ad un massimo di 5 concorsi consecutivi a quello aperto ed è possibile giocare fino alle 19.30 nel giorno dedicato all’estrazione, mentre in tutti gli altri giorni dalle 6 alle 23.55. Adesso che siete in possesso di tutte le informazioni utili, cosa aspettate a lasciarvi travolgere dalla Dea Bendata? In bocca al lupo!

